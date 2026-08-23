  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

افتتاح ۱۴۳ طرح کشاورزی سمنان با ایجاد ۱۶۶ فرصت شغلی

افتتاح ۱۴۳ طرح کشاورزی سمنان با ایجاد ۱۶۶ فرصت شغلی

سمنان- مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح ۱۴۳ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها زمینه ایجاد ۱۱۳ شغل مستقیم و ۵۳ شغل غیرمستقیم را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی بعدازظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در بخش کشاورزی، اظهار کرد: طی این هفته ۱۴۳ پروژه بخش کشاورزی در استان سمنان آماده افتتاح است.

وی با بیان اینکه از مجموع پروژه‌های آماده افتتاح، ۱۳۲ طرح عمرانی و ۱۱ طرح اقتصادی است، افزود: این طرح‌ها با رویکرد توسعه زیرساخت‌های تولید، افزایش بهره‌وری و پایداری منابع کشاورزی اجرا شده‌اند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این پروژه‌ها، تصریح کرد: مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از چهار هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال است که بیانگر توجه به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از تولید در استان سمنان است.

قاسمی با اشاره به آثار اشتغال‌زایی پروژه‌های مذکور، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه ایجاد ۱۱۳ شغل مستقیم و ۵۳ شغل غیرمستقیم را در استان سمنان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی، گامی در مسیر حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و تحقق شعار «دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران» به شمار می‌رود.

کد مطلب 6925037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها