۴ کشته و ۱۰ مفقود در پی غرق شدن قایق مهاجران در سواحل تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این حادثه پس از آن رخ داد که مرکز دریایی هشدارهایی در مورد یک قایق حامل بیش از ۱۵ نفر، از جمله یک زن باردار، دریافت کرد.
ماهیگیران محلی و صاحبان قایق از بنادر ال کتف، زرزیس و جربه به سرعت به نیروهای امنیتی در تلاشهای نجات پیوستند.
نجاتگران دو مرد جوان را از آب بیرون کشیدند. یکی از آنها به بیمارستان منطقهای زرزیس منتقل شد و در شرایط بحرانی قرار داشت.
طبق گزارشهای اولیه و گفتههای بازماندگان، این قایق در حال حرکت به سمت سواحل ایتالیا بود که دچار نقص موتور شد و متعاقباً غرق شد.
اگرچه بنا به گزارشها مسافران جلیقه نجات پوشیده بودند، اما شرایط نامساعد جوی و جریانهای شدید آب پس از واژگونی قایق، آنها را در منطقهای وسیع پراکنده کرد.
عملیات جستجو و نجات همچنان در جریان است و واحدهای امنیت دریایی و کشتیهای ماهیگیری مجاز همچنان به جستجوی منطقه برای یافتن مسافران مفقود شده ادامه میدهند.
تونس که در مرکز مدیترانه واقع شده است، یکی از نقاط ترانزیت برای مهاجرت غیرقانونی به اروپا است.
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