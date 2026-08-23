لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:امروز آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد و در مناطق مستعد شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی گردوخاک محلی پیش‌بینی می شود.

وی ادامه داد: در نواحی غربی استان شاهد تقویت ناپایداری‌های همرفتی از جمله افزایش ابر، تندبادهای لحظه‌ای و در ساعات بعدازظهر احتمال بارش پراکنده به ویژه برای ارتفاعات مورد انتظار است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از فردا دوشنبه تا پایان هفته جاری نیز پدیده خاصی به غیر از وزش باد در ساعات بعدازظهر نخواهیم داشت.

امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: آران و بیدگل و کاشان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد دوشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.