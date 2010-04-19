محل شهادت شهدای ناوشکن سهند و سبلان و ناوچه جوشن گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دریادار دوم فریبرز قادرپناه، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در این مراسم گفت: امروز به عظمت خون شهیدان، هیچ احدی اجازه و فکر دست ‌یازی به منافع کشور در خلیج‌فارس را به خود نمی‌دهد زیرا خون شهدای ارتش بالاترین آرمان معنوی در خلیج فارس به حساب می‌آید.

قادرپناه خاطرنشان کرد: ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش اساسی و کلیدی را در اقتدار ایران در آبهای جنوبی ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: شهدای ناوشکن‌های سهند، جوشن و سایر شهدای نیروی دریایی از مظلوم‌ترین شهدای تاریخ هستند زیرا این شهدا به طور ناجوانمردانه‌ای در آب‌ها مورد هدف قرار گرفتند.

قادرپناه افزود: نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی با اقتدار کامل حاضر است و از کیان و منافع جمهری اسلامی دفاع خواهد کرد. اقتدار ارتش از لحاظ عملیاتی و علمی برای همگان به اثبات رسیده و این امر حسد دشمنان کوردل ایران اسلامی را بیش از پیش در پی داشته است.

29 فروردین سال 1367 به ناوچه موشک‌انداز جوشن که در حال گشت در خلیج‌فارس بود، مأموریت داده شد که برای بررسی وضعیت به آن منطقه عزیمت کند.

نیروهای متجاوز آمریکایی پس از آنکه متوجه نزدیک شدن ناوچه مذکور شدند به ناوچه جوشن که در آب‌های ایران قرار داشت، اخطار کردند که از منطقه خارج شود سپس آمریکایی‌ها با هدف قرار دادن ناوچه موشک‌انداز جوشن با شلیک چند موشک، این ناوچه را غرق کرده و تعدادی از نفرات آن را به شهادت رساند.

ناوشکن سهند که از بندرعباس عازم غرب خلیج‌فارس بود تا جایگزین ناوشکن سبلان شده و به گشت و مراقبت از جزیره خارک و سکوهای نفتی بپردازد، مأموریت یافت که به منطقه درگیری ناوچه جوشن رفته و آنها را کمک کند.

نیروهای آمریکایی که از قبل آماده درگیری بودند با شناسایی ناوشکن سهند، این ناو را در نزدیکی جزیره هنگام مورد حمله بالگردها و ناوشکن‌های خود قرار دادند.

ناوشکن سبلان نیز که پس از 10 روز مأموریت گشت و مراقبت از غرب خلیج‌فارس به سوی پایگاه خود (منطقه یکم دریایی بندرعباس) بازگشته بود، در حال گرفتن سوخت و آب در لنگرگاه بود که از پست فرماندهی ناوگان پیامی مبنی بر بازگشت و عزیمت به سوی منطقه درگیری دریافت کرد.

این ناوشکن بلافاصله به سمت منطقه مأموریت حرکت کرد و در بین راه از درگیری ناوشکن سهند با آمریکایی‌ها مطلع شد و نیروهای آمریکایی، هواپیماهای خود را بر فراز ناوشکن سبلان و در ارتفاع کم به پرواز درآوردند که با پدافند ناوشکن مذکور مواجه شدند.

ناوشکن سبلان با بکارگیری جنگ الکترونیک، تلاش دشمن در مورد اصابت قرار دادن آن را خنثی کرد. بنابراین موشک‌های دشمن به ناوشکن اصابت نکرد و به جزیره خورد.

دراین زمان دشمن هواپیماهای با فناوری پیشرفته خود را وارد عمل کرد و با بمب‌های لیزری این ناوشکن را هدف قرار دادند که منجر به ایجاد شکاف در بدنه زیرآبی و صدمه به کیل ناوشکن شد.