به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، رابرت فیتسو نخست‌ وزیر اسلواکی امروز شنبه در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی «TA۳» پخش شد، گفت که امنیت و صلح در اروپا بدون روسیه قابل تأمین نیست.

نخست‌ وزیر اسلواکی گفت: امنیت و صلح در اروپا بدون روسیه تضمین نمی‌ شود؛ این اهداف تنها با مشارکت روسیه قابل دستیابی هستند. روسیه را باید هنگام ارتکاب اشتباه نقد کرد، اما نباید آن را به چهره‌ ای اهریمنی تبدیل یا از اروپا طرد کرد. اتحادیه اروپا نیازی به تسلیحات بیشتر و روس‌هراسی ندارد؛ بلکه نیازمند دیپلماسی قوی‌تر و برنامه‌هایی عملی برای کمک به اقتصاد خود است.

رابرت فیتسو نسبت به گسترش «روسیه هراسی» هشدار داد.

به گفته وی، کشورهای غربی باید این واقعیت را بپذیرند که «روسیه در کنار آن‌ها و به عنوان همتایشان حضور دارد.»

از نظر فیتسو، اتحادیه اروپا «پروژه‌ای برای صلح است، نه ابزاری برای مبارزه با روسیه.»