الهلال تیم دوم خود را به کرمان فرستاد / غیبت سرمربی و بازیکنان خارجی الهلال در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه مس کرمان به دلیل از دست دادن امتیازهای بازی قبل خود مقابل الاهلی امارات در دبی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا برای صعود به مرحله بعد رقابتها به کسب سه امتیاز بازی امشب مقابل الهلال عربستان به عنوان یکی از قدرتهای برتر آسیا و همچنین شکست السد مقابل الاهلی در دوحه نیاز دارد، تیم الهلال عربستان با دست کم گرفتن تیم مس کرمان شش بازیکن اصلی خود را در این دیدار به کرمان نیاورده است و نکته جالب اینکه حتی سرمربی الهلال نیز راهی کرمان نشده و این تیم زیر نظر یکی از مربیان این تیم مقابل مس کرمان قرار می گیرد.

قابل توجه اینکه الهلال هیچ یک از بازیکنان خارجی خود را نیز به کرمان نیاورده است و با ترکیبی جوان و ناشناخته مقابل مس قرار می گیرد و تنها نقطه قوت این تیم وجود الدعایه در دروازه الهلال و وجود بازیکنان جوان و با انگیزه در این تیم می باشد.

یکی از دلایل اصلی عدم حضور ترکیب اصلی الهلال در کرمان برگزاری دیدار داربی تیم الهلال و النصر در لیگ عربستان می باشد و اینکه مسئولان تیم عربستانی ترجیح داده اند ترکیب اصلی خود را برای این بازی حساس در لیگ عربستان بکار گیرند.

این درحالی است که مس کرمان در نقطه مقابل الهلال عربستان نه تنها در لیگ ایران از موقعیت مطلوبی برخوردار نیست بلکه با حواشی نیز دست به گریبان شده است و فانوس به دست شدن این تیم در لیگ ایران موقعیت مس را حساستر از گذشته کرده است.

مس در این دیدار روی حضور هواداران مس کرمان در ورزشگاه و شانس و تقدیر حساب باز کرده است و به نظر می رسد شاید از حذف در لیگ قهرمانان ناراضی هم نباشند زیرا پس از اتمام این بازیها با خیال آسوده تنها می توانند روی لیگ ایران و عدم سقوط به لیگ آزادگان تمرکز کنند.

مس کرمان هم اکنون در لیگ قهرمانان آسیا در رده سوم جدول قرار دارد و برای صعود از مرحله ابتدایی این دیدار به شکست الهلال در کرمان و همچنین شکست السد مقابل الاهلی در دوحه قطر نیاز دارد.