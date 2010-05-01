به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در جلسه شورای فنی مازندران در استانداری افزود: در حال حاضر پروژه هایی در مازندران در حال اجرا بوده که به لحاظ سرعت، دقت و هزینه دارای شاخصهای معینی بوده که باید در بین پیمانکاران استان نهادینه شود.

وی با بیان اینکه چنانچه فعالیت ها در قالب تفکر تیمی صورت گیرند موفقت در پروژه ها افزایش خواهد یافت، تصریح کرد:‌ در همین راستا و در قالب کار تیمی پروژه میدان امام حسین (ع) شهرستان آمل هشت ماه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسید.

هاشمی با اشاره به اینکه مازندران دارای ظرفیتهای بالایی است، گفت: باید با قاطعیت به امور عمرانی و آبادانی بپردازیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه پروژه خوب در ابتدا نیازمند طراحی مناسب است ، افزود: با ایجاد رقابت سالم بین مشاوران و پیمانکاران بومی و غیر بومی در صدد ایجاد توسعه در استان هستیم.

وی با بیان اینکه راه را بر مشاوران و پیمانکاران غیر بومی نبسته ایم اولویت اجرای پروژه ها را با مشاوران و پیمانکاران بومی دانست و تصریح کرد:‌ در یک رقابت سالم کسی موفق خواهد بود که پیشنهادات و راه کارهای مناسب تری برای توسعه استان ارائه کند.

هاشمی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی کارفرمایان گفت: دستگاهی که همت واحدی نداشته باشد و با مسائل با احترام برخورد نکند ، ما نیز نمی توانیم احترامی برای آنان قائل باشیم در حالی که مسئولان دولتی در پیگیری پروژه ها با ضعف عمل کنند نسبت به سایر کارفرمایان انتظاری نیست.

وی گفت: ‌از حیث منابع انسانی بسیار قوی هستیم و باید این منابع را مبتنی بر روش علمی و دانش محوری در راستای توسعه استان به کار ببندیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: باید رویه ای در استان اجرا کنیم تا کارفرما مطمئن باشد می تواند ظرف مدت معین شده هزینه پروژه را پرداخت کند و پیمانکار نیز این اطمینان را بدهد که ظرف مدت کمتری از موعد مقرر پروژه را به بهره برداری برساند.