عدم بهره مندی اوقاف و امور خیریه از ظرفیتهای قانونی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد مرادی بعد از ظهر شنبه در نخستین همایش مشترک ادارات کل اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی، افزود: این در حالی است که از نظر قانونی کمبودی در اخذ سند مالکیت برای موقوفات وجود ندارد.

وی سند مالکیت را سبب کاهش اختلافات در جامعه و سبب تثبیت وضعیت اجتماعی در کشور می شود، بیان داشت: متاسفانه موقوفات در برخی استان‌ها مظلوم مانده‌ و مورد تعارض قرار گرفته‌اند، که این امر ناشی از فقدان سند مالکیت موقوفات است.

64 درصد از املاک موقوفه کشور بدون سند مالکیت هستند

مدیرکل امورحقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون 64 درصد از املاک موقوفه کشور بدون سند مالکیت است، اظهار داشت: عدم وجود سند مالکیت اراضی موقوفه یکی از مشکلات جدی موقوفات کشور است که امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور این اسناد را اخذ می‌کنیم.

مرادی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ای فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه، گفت: این تفاهمنامه در راستای شناسایی، طبقه‌بندی، صدور و اخذ اسناد مالکیت رقبات وقفی، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و مساجد منعقد شده است.

این مقام مسئول افزایش بهره ‌وری موقوفات و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در راستای ثبت حقوق موقوفات، احیا و شناسنامه‌دار کردن آنها را از جمله محورهای اساسی ترویج فرهنگ وقف در جامعه دانست.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه اوقاف و امور خیریه دانش فنی و ایجاد ارتباط با ثبت و اسناد را ندارد، بیان داشت: در بررسی‌ آسیب شناسی این موضوع مشخص شد همکاران ثبتی اوقاف آموزش لازم را در این زمینه ندارند.

مدیرکل امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از تشکیل کارگروه مشترک بین اداره کل ثبت املاک و اسناد و اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های آذربایجان غربی هر شش ماه یک بار باید مشکلات خود را به این کارگروه اعلام کنند.

