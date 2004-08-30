پس از سيزده سال تحريم و دوري دوباره به ميدان برمي گرديم

به گزارش خبرنگار "مهر" وي كه مربي بين المللي است و در مسابقه هاي قهرماني مردان آسيا (83 بحرين ) با تيم عراق مقابل تيم ملي ايران بازي مي كرد، گفت: ما با هزينه شخصي به ايران آمده ايم تا از طريق برگزاري ديدارهاي دوستانه با تيم هاي تهراني براي رقابتهاي كشورهاي عربي آماده شويم. طارق حسن افزود: اين مسابقه ماه آينده درالجزايربرگزارخواهد شد وما بعد از13 سال دوري ازصحنه هاي بين المللي، زندگي دوباره اي را آغاز كرده ايم.

دكتر طارق حسن درباره فعاليت هاي واليبال درعراق گفت: تا دوسال پيش داراي ليگ بوديم ، اما اينك فقط به برگزاري مسابقات مقطعي اكتفا مي كنيم ، چرا كه شرايط جنگي كشورونبود برق و امكانات اجازه نمي دهد كه به طورگسترده فعاليت كنيم.

وي درباره واليبال ايران گفت: كشورشما سرآمد كشورهاي منطقه درواليبال است و به همين دليل به ايران آمده ايم تا ازتجارب واليبال اين كشوربهره ببريم.