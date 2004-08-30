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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۴۵

سرمري تيم ملي واليبال عراق پس از حضور در تهران :

پس از سيزده سال تحريم و دوري دوباره به ميدان برمي گرديم

طارق حسن سرمربي تيم ملي واليبال عراق كه در تهران بسر مي برد امكانات و تجهيزات باشگاههاي ورزشي كشورمان را مورد ستايش قرار داد.

به گزارش خبرنگار "مهر" وي كه مربي بين المللي است و در مسابقه هاي قهرماني مردان آسيا (83 بحرين ) با تيم عراق مقابل تيم ملي ايران بازي مي كرد، گفت: ما با هزينه شخصي به ايران آمده ايم تا از طريق برگزاري ديدارهاي دوستانه با تيم هاي تهراني براي رقابتهاي كشورهاي عربي آماده شويم. طارق حسن افزود: اين مسابقه ماه آينده درالجزايربرگزارخواهد شد وما بعد از13 سال دوري ازصحنه هاي بين المللي، زندگي دوباره اي را آغاز كرده ايم.
دكتر طارق حسن درباره فعاليت هاي واليبال درعراق گفت: تا دوسال پيش داراي ليگ بوديم ، اما اينك فقط به برگزاري مسابقات مقطعي اكتفا مي كنيم ، چرا كه شرايط جنگي كشورونبود برق و امكانات اجازه نمي دهد كه به طورگسترده فعاليت كنيم.
وي درباره واليبال ايران گفت: كشورشما سرآمد كشورهاي منطقه درواليبال است و به همين دليل به ايران آمده ايم تا ازتجارب واليبال اين كشوربهره ببريم.

  

کد مطلب 107976

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