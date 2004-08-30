حميداستيلي درديداراستقلال و پرسپوليس ازفوتبال خداحافظي مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" حميد استيلي كه فصل گذشته به عنوان بازيكن براي پرسپوليس به ميدان رفت دراين فصل به عنوان دستياررانيرسوبل انتخاب شده است. با اين حال مسئولان باشگاه پرسپوليس قصد دارند درديدارهفته ششم مقابل استقلا تهران زمينه خداحافظي هميشگي حميد استيلي ازفوتبال رافراهم كنند.

به همين خاطرصحبت هاي مقدماتي را با استيلي انجام داده اند واونيزموافقت خود را اعلام كرده است. مسئولان باشگاه پرسپوليس قصد دارند اين موضوع را با مسئولان استقلال نيزدرميان بگذازند ودرصورت تاييد آنها، حميد استيلي درديداردوتيم استقلال و پرسپوليس درهفته ششم رقابتهاي ليگ برتربراي هميشه با دوران بازيگري درفوتبال خداحافظي كند.