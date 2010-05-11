نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با محوریت پرونده امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نشست مشورتی نیم سالانه خود را در ریاض برای بررسی پرونده های مشترک شورا برگزار می کنند.



هدف از دوازدهمین نشست مشورتی، بازنگری تمام مسیرهای همکاری مشترک است به طوری که سبب تقویت همکاری مشترک در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی شود.



عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس کرد سران شورای همکاری در این نشست گزارش کاملی از همکاری نظامی از جمله تشکیل نیروی واکنش سریع با توجه به نتایج نشست مشورتی که کمیته نظامی عالی خلیج فارس متشکل از روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عضو شورا اخیرا در کویت برگزار کردند، بررسی خواهند کرد.



العطیه خاطر نشان کرد نشست روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تمام جزئیات مربوط به ایجاد نیروی واکنش سریع تحت فرمان شورای همکاری و نیروهای "سپر جزیره" را بررسی کرد.



سی امین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس دسامبر 2009در کویت برگزار شد که طی آن اعضا شورا درباره تشکیل نیروی مشترک واکنش سریع برای مقابله با خطرات امنیتی و تعیین نامزد بحرینی برای دبیرکلی شورای همکاری موافقت کردند، در نشست کویت همچنین تصمیماتی در زمینه اقتصادی گرفته شد که مهمترین آنها ایجاد جدول زمان بندی برای واحد پولی مشترک و تشکیل شورای پولی مشترک بود.