۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

طرح نظام آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علمیه اهل سنت کشور گفت: طرح نظام آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت تدوین شد و به تصویب شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمدصادق عرب پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با علما و مدیران مدارس علیمه اهل سنت استانهای خراسان شمالی و جنوبی و گلستان در گرگان افزود: ساماندهی و سازماندهی مدارس علمیه اهل سنت باهدف ارتقای کمی وکیفی این مدارس صورت گرفته و به منزله دخالت در مسائل مذهبی اهل سنت نیست.

وی اظهار داشت: در تدوین این طرح آموزشی سرفصل های دروس به گونه ای طراحی شده است که طلاب با حداقل اطلاعات عمومی آشنا شوند.
 
وی هدف از تدوین این نظام آموزشی را تربیت فراگیران اهل سنت آشنا با معارف و مذاهب اسلامی، تربیت نیروهای کارآمد در عرصه خدمت به اسلام، تقویت مدارس دینی به دور از افراطی گری و برخورداری مدارس علوم دینی اهل سنت از نظام رسمی آموزشی و امکان رقابت با مراکز آموزشی خارج از کشور عنوان کرد.
