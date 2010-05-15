۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

شش هزار سند تاریخی در گلستان جمع آوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه فرهنگی میرداماد گلستان گفت: شش هزار سند تاریخی مربوط به استان در این موسسه نگهداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید مجتبی نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی این موسسه در گرگان افزود: یکی از برنامه های جدید مؤسسه راه‌اندازی مرکز اسناد، مدارک و عکس‌های تاریخی استان است.

وی اظهار داشت: این مرکز تلاش دارد تا اسناد تاریخی مربوط به این منطقه را جمع آوری و نگهداری کند تا مورد استفاده محققین قرار گیرد.

وی از علاقمندان و مردم فرهنگ دوست گلستان تقاضا کرد چنانچه اسناد و عکسهای تاریخی در منزل دارند برای حفظ و نگهداری، آنها را در اختیار این مرکز قرار دهند.
 
حجت الاسلام نورمفیدی، از انجام مراحل نهایی تألیف کتاب " فهرست مؤلفات اندیشمندان استرآباد" خبر داد و گفت: این کتاب مراحل نهایی نگارش خود را طی می‌کند که در آن فهرست آثار تألیفی اندیشمندان استرآباد جمع آوری شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال کار نگارش و ویرایش آن را به اتمام برسانیم.
 
مدیرعامل موسسه فرهنگی میرداماد بیان داشت: این موسسه در هشت سال گذشته به همت بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشمند استان، توانسته اقدامات مؤثر و خوبی در حوزه فرهنگ و تاریخ استان داشته باشد و در سال جاری نیز یکی از بزرگترین اتفاقات فرهنگی استان با راه اندازی مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی میرداماد رقم خواهد خورد.
 
وی اظهار داشت: ساختمان این مجموعه در زمینی به مساحت 10 هزار متر و با زیربنای پنج هزار متر ساخته شده که دارای بخش های مختلف است و آماده بهره برداری شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: این مجموعه دارای کتابخانه عمومی با ظرفیت 250 هزار جلد کتاب است که تاکنون بیش از 60 هزار جلد کتاب و نشریات گوناگون برای این کتابخانه تهیه شده که گنجینه ای ارزشمند برای علاقه‌مندان و خصوصا اهالی تحقیق و پژوهش و مطالعه است.
 
نورمفیدی افزود: مجموعه فرهنگی میرداماد دارای بخش‌های مختلف مورد نیاز یک کتابخانه است و علاوه بر آن سالن آمفی تئاتر، نگارخانه، اتاق سمعی و بصری، بخش رایانه از دیگر قسمت‌های این نهاد است و فعالیت‌های مؤسسه نیز همچون گذشته در ساختمان جدید آن با همت و تلاش مضاعف دنبال خواهد شد.
کد مطلب 1083353

