بیمه محصولات نقش مؤثری در حفظ سرمایه کشاورزان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادی‌فر در حاشیه جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی با تأکید بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: از تمامی کشاورزان و بهره‌برداران در بخش‌های مختلف کشاورزی درخواست می‌شود نسبت به بیمه محصولات و سرمایه‌های خود اقدام کنند.

وی افزود: بخش کشاورزی با موجودات زنده‌ای همچون گیاه، دام، طیور و آبزیان سروکار دارد و تولیدات این بخش عمدتاً در فضای باز و تحت‌تأثیر عوامل و متغیرهای طبیعی انجام می‌شود؛ ازاین‌رو همواره در معرض مخاطرات و حوادث غیرمترقبه قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در این بخش است و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه کشاورزان، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و استمرار فعالیت‌های تولیدی داشته باشد.

مرادی‌فر با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، گفت: باتوجه‌به حمایت دولت و پرداخت حق بیمه از محل یارانه‌های دولتی در سال جاری، ضروری است کشاورزان از این فرصت استفاده کرده و نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

وی بر ضرورت افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران درباره مزایای بیمه تأکید کرد.