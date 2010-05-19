به گزارش خبرنگار مهر در قم، داود تک فلاح شامگاه سه شنبه در گردهمایی کارشناسان قرآنی و مسئولان دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور اظهار داشت: به برکت فعالیتهای صورت گرفته در سازمان دارالقرآن الکریم، اکنون در تمامی وزارتخانه‌ها دارالقرآن راه‌اندازی شده است.



وی با اشاره به سابقه فعالیت سازمان دارالقرآن الکریم گفت: این سازمان از شجره‌های طیبه‌ای است که از سال 1360 توسط عده‌ای از فعالان قرآنی بنا گذاشته شده و تاکنون ثمرات و برکات زیادی داشته است.



وی خاطرنشان کرد: تا سال 1372 شش دارالقران الکریم در کشورهای خارجی ایجاد شد که روند آن از طریق دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی رایج شد.



تک فلاح با اشاره به ایجاد 450 پست سازمان در دارالقرآن الکریم، این سازمان را بزرگترین تشکیلات قرآنی در کشور دانست و بیان کرد: در حال حاضر 250 کانون و دارالقرآن الکریم در شهرستانهای کشور ایجاد شده است و بیش از هزار و 200 مؤسسه قرآنی نیز زیر نظر سازمان دارالقرآن الکریم مشغول فعالیت هستند.



مدیرکل طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الکریم با تاکید بر اینکه باید روح تربیت قرآنی در تمام برنامه‌ها حاکم باشد، گفت: باید با تکیه بر تجربیات گذشته و استفاده از نظرات کارشناسان قرآنی گام برداریم و از یاس و ناامیدی در این مسیر اجتناب کنیم.



وی با اشاره به برگزاری گردهمایی کارشناسان قرآنی و مسئولان دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور اظهار داشت: در این گردهمایی چهار کارگروه 70 نفره شامل معاونت آموزش و پژوهش، نظارت بر چاپ و نشر، معاونت ارتباطات و امور اجتماعی، معاونت مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی و کارگروه دفاتر ریاست و طرح و برنامه در سه روز برگزاری این همایش به تبیین برنامه‌های خود می‌پردازند.