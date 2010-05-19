  1. استانها
  2. تهران
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

خارج کردن فاضلاب از محدوده زندگی شهرهای رودهن و بومهن ضروری است

خارج کردن فاضلاب از محدوده زندگی شهرهای رودهن و بومهن ضروری است

استان تهران - خبرگزاری مهر: در راستای خارج کردن فاضلاب دو شهر بومهن و رودهن از محدوده زندگی شهروندان، طرح ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد در حال اجراست که با پایان این طرح از آلودگیهای این دو شهر کاسته خواهد شد.

مدیر امور اجرایی طرح های فاضلاب شرکت آبفای شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای رودهن و بومهن در سه بخش اجرای شبکه جمع آوری، اجرای خط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه و تملک و احداث تصفیه خانه فاضلاب در مراحل اجرایی خود قرار دارد. 

سعید طهماسبی با بیان اینکه ایجاد سامانه های آب و فاضلاب امروزه در ردیف زیربنایی ترین تاسیسات سازه ای بشمار می رود، اظهار داشت: طرح مذکور تاکنون در خیابان های پاسداران، چمران، بخشی از لاله صحرای شهر رودهن، خیابان باهنر، درویش، گلستان و دوستان شهر بومهن به اجرا درآمده است.
 
این مسئول ادامه داد: دراین طرح از لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره از نوع "کاروگیت" با سایزهای 200 و 250 میلیمتر برای شبکه جمع آوری و منهول های پلی اتیلن یکپارچه و چند تکه استفاده شده است.
 
وی با اشاره به مزایای استفاده از منهول های پلی اتیلن خاطرنشان کرد: استفاده از منهول های پلی اتیلن مزایایی نظیر عدم خوردگی در اثر گازهای متصاعد شده از فاضلاب، بالا بردن سرعت پیشرفت پروژه و عمر طولانی لوله را به دنبال دارد.
 
طهماسبی در پایان ضمن قدردانی از بخشداران و شهرداران مناطق بومهن و رودهن افزود: از دیگر کارکردهای بخش فاضلاب این دو شهر می توان به مطالعات مرحله دوم طرح شبکه و تصفیه خانه فاضلاب بومهن و رودهن، انجام عملیات نقشه برداری، تهیه نقشه پلان، موقعیت خیابان ها و معابر این دو شهر، تملک زمین تصفیه خانه فاضلاب در منطقه "کردنبرد" بومهن، تهیه مقدمات مطالعات ژئوتکنیک محل تصفیه خانه فاضلاب، پیگیری تملک زمین های مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای حداقل 10 کیلومتر دیگر از شبکه فاضلاب در سال 89 اشاره نمود.
 
شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده می شود. این دیار از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.
کد مطلب 1085529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها