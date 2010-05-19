خارج کردن فاضلاب از محدوده زندگی شهرهای رودهن و بومهن ضروری است

مدیر امور اجرایی طرح های فاضلاب شرکت آبفای شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای رودهن و بومهن در سه بخش اجرای شبکه جمع آوری، اجرای خط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه و تملک و احداث تصفیه خانه فاضلاب در مراحل اجرایی خود قرار دارد.

سعید طهماسبی با بیان اینکه ایجاد سامانه های آب و فاضلاب امروزه در ردیف زیربنایی ترین تاسیسات سازه ای بشمار می رود، اظهار داشت: طرح مذکور تاکنون در خیابان های پاسداران، چمران، بخشی از لاله صحرای شهر رودهن، خیابان باهنر، درویش، گلستان و دوستان شهر بومهن به اجرا درآمده است.

این مسئول ادامه داد: دراین طرح از لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره از نوع "کاروگیت" با سایزهای 200 و 250 میلیمتر برای شبکه جمع آوری و منهول های پلی اتیلن یکپارچه و چند تکه استفاده شده است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از منهول های پلی اتیلن خاطرنشان کرد: استفاده از منهول های پلی اتیلن مزایایی نظیر عدم خوردگی در اثر گازهای متصاعد شده از فاضلاب، بالا بردن سرعت پیشرفت پروژه و عمر طولانی لوله را به دنبال دارد.

طهماسبی در پایان ضمن قدردانی از بخشداران و شهرداران مناطق بومهن و رودهن افزود: از دیگر کارکردهای بخش فاضلاب این دو شهر می توان به مطالعات مرحله دوم طرح شبکه و تصفیه خانه فاضلاب بومهن و رودهن، انجام عملیات نقشه برداری، تهیه نقشه پلان، موقعیت خیابان ها و معابر این دو شهر، تملک زمین تصفیه خانه فاضلاب در منطقه "کردنبرد" بومهن، تهیه مقدمات مطالعات ژئوتکنیک محل تصفیه خانه فاضلاب، پیگیری تملک زمین های مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای حداقل 10 کیلومتر دیگر از شبکه فاضلاب در سال 89 اشاره نمود.

شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده می شود. این دیار از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.