فرش دستباف از جهیزیه دختران ایرانی حذف نشود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سومین جشنواره فرش دست باف استان کردستان شامگاه پنجشنبه و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در تالار شهید رجایی شهر بیجار برگزار و طی آن برترینها و فعالین عرصه تولید فرش دست باف استان معرفی و از آنها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

سومین جشنواره فرش دست باف استان کردستان همانند سالهای گذشته و این بار در شهرستان بیجار که یکی از قطب های تولید فرش دست باف در کردستان و حتی در کشور نیز به شمار می رود برگزار گردید، که در این مراسم علاوه بر حضور فعالان تولید فرش دست باف استان، معاون امور مجلس و استانهای وزیر بازرگانی، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز حضور داشتند.

همانند تمامی مراسم ها و جلسات، جشنواره فرش هم تا تاخیری 40 دقیقه ای آغاز شد که اولین نکته در مراسم پایانی جشنواره ظرفیت کوچک سالن بود که البته بنا به گفته متولیان برگزاری این جشنواره تالار شهید رجایی بزرگترین مکان و سالن شهر بیجار است و دیگر سالنی با ظرفیت بیشتر در این شهر موجود نیست تا از آن استفاده نمود.

بعد از خیرمقدم فرماندار شهرستان بیجار و تقدیر از برگزارکنندگان برگزاری جشنواره فرش دست باف در این شهر، نوبت به رئیس سابق بازرگانی استان کردستان رسید که وی نیز توضیحاتی در خصوص روند برگزاری جشنواره و همچنین اهمیت تولید فرش دست باف در این استان را ارائه کنند.

مصیب محمدیان شمالی دو ماه است به عنوان فرماندار شهرستان قروه مشغول به کار شده ولی همچنان در تمامی برنامه های مربوط به سازمان بازرگانی شرکت و به عنوان رئیس سازمان نیز سخنرانی می کند که در صحبتهای خود در جشنواره فرش دست باف از فعالیت 90 هزار نفر در عرصه تولید این صنعت در استان خبر داد.

حضور محمود شهریاری مجری برنامه های مختلف رسانه ملی که خود متولد شهر بیجار است در جشنواره استانی فرش دست باف کردستان باعث شده بود که وی در لابه لای اجرای برنامه ها توضیحاتی نیز در خصوص وضعیت تولید فرش در شهر بیجار و دیار گروس را نیز ارائه کند که البته گرفتن عکسهای یادگاری با وی نیز خود به بخش ثابتی از برنامه های این جشنواره تبدیل شده بود.

بعد از صحبتهای رئیس سابق سازمان بازرگانی و نوبت به پخش تیزری در خصوص روند تولید فرش در استان کردستان رسید که استفاده به جا از موسیقی کردی در کنار بهره گرفتن از تصاویر زیبا و دیدنی باعث شد که ایم بخش از برنامه مورد استقبال حاضران در این مراسم نیز قرار گیرد.

چنگیز حبیبیان خواننده و هنرمند کشورمان نیز در بخش بعدی برنامه به جایگاه دعوت شد و وی نیز از حضور خود در بیجار اظهار خوشحالی کرد و علاوه بر اجرای یک قطعه موسیقی فارسی، دو قطعه ترکی، یک قطعه کردی نیز اجرا نمود که برنامه های وی نیز مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت.

در لابه لای برنامه نیز افزایش شمار حاضرین در سالن ادامه داشت که به دلیل نبود جا عده ای مجبور بودند که سرپا در سالن به تماشای برنامه های مختلف مراسم پایانی جشنواره استانی فرش دست باف کردستان بنشینند.

بعد از اجرای موسیقی توسط حبیبیان نوبت به معاون امور مجلس و استانهای وزیر بازرگانی رسید که وی در ابتدا اعلام کرد که من امروز قرار بود در مراسم تودیع و معارفه رئیس یکی از سازمانهای بازرگانی استانهای جنوبی شرکت کنم که بنا به دعوت نماینده بیجار در این مراسم حاضر شدم.

ناصر عاشوری در ادامه اعلام کرد: لازم است که قبل از بازاریابی جهانی برای فرش دست باف زمینه را برای مصرف داخلی آن فراهم کنیم که در این راستا باید تمامی خانواده ها به جای فرشهای چینی، فرش دست باف تولید داخل را خریداری کنند.

وی گفت: من برای خرید جهیزیه سه دخترم سه قطعه فرش دست باف را خریداری کردم که امیدارم همه خانواده های ایرانی نیز این کار را انجام دهند چرا که این کار نه تنها باعث رونق تولید فرش دست باف در کشور می شود بلکه می تواند ماندگاری این هنر را برای نسلهای بعدی تضمین کنند.

بعد از صحبتهای معاون وزیر بازرگانی نوبت به نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی رسید تا وی نیز از وضعیت نامطلوب تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص جذب مشتری برای فرش دست باف کشور به ویژه فرشهای تولیدی شهرش گلایه کند.

بهمن مرادنیا در ادامه گفت: ورودی تمامی شهرهای کشور معرف نوع صنعت و یا تولید آن منطقه است که متاسفانه علیرغم پیگیری های بسیار زیاد تاکنون اقدامی در خصوص معرفی فرش دست باف به عنوان تولید اصلی مردم بیجار در ورودی این شهر به چشم نمی خورد که لازم است اعضای شورای شهر و شهرداری هر چه سریعتر این کار را اجرایی نمایند.

بعد از صحبتهای نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی نوبت به اجرای نمایشهای مختلف رسید و بعد از اجرای نمایش های طنز، مقاله ای در خصوص وضعیت فرش دست باف و سابقه تاریخی آن توسط "زهره فتح الله پور" از کارشناسان فرش ارائه شد.

بخش پایانی جشنواره استانی فرش دست باف استان کردستان به معرفی و تجلیل از افراد برتر این حوزه اختصاص داشت که طی آن بیش از 21 نفر در حوزه های مختلف مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس رای هیئت داوران فریده یوسفی، شهناز مصطفایی، حمیده صنعت، شریفه فاتحی، مرضیه تاری نیا، ثروت محمدی، آمنه قادرپور، اعظم خاندانی و فانوس نوری به عنوان بافندگان نمونه تجلیل شدند.

کافیه ناصری در بخش کارگاه غیرمتمرکز، هیوا ناصری به عنوان ناظر فنی، ابراهیم عیوضی در بخش مجتمع قالیبافی، هادی ضیاالدینی به عنوان پژوهشگر برتر، معروف قوامی در بخش طراحی به عنوان نمونه و برتر معرفی و از آنها تجلیل به عمل آمد.

همچنین از حسن لک در بخش صادرات، عبدالعلی علی نیا فروشنده، قدرت الله لطفی نژاد به عنوان رفوگر و مرمت کننده، شیوا حیدرنیا به عنوان نقش و مهران کامیاب در بخش طراح جزو نفرات برتر استان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

پایان بخش برنامه های جشنواره استانی فرش دست باف کردستان اجرای موسیقی کردی بود.