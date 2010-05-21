خبرگزاریهای "مهر" و "پیرولی" قرارداد همکاری رسانه ای امضا کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گرجستان، در این مراسم که جمع کثیری از رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها و خبرگزاریهای گرجستان حضور داشتند، متن قرارداد همکاری خبرگزاری مهر از طرف جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری غیر دولتی پیرولی از گرجستان به امضا رسید.

در این مراسم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئتی رسانه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

این مراسم در پایان نشست مشترک خبری بین رسانه های دو کشور به امضا رسید.

طرف گرجستانی در مراسم امضای قرارداد ضمن ابراز خرسندی از امضای این قرارداد و تشکر از خبرگزاری مهر خواستار ایجاد فضای همکاری بیشتری شد.

در نشست خبری مسئولان دو خبرگزاری، نمایندگان خبرگزاریهای مختلف از گرجستان مسائلی در خصوص نحوه فعالیت خبری در ایران و نحوه پوشش اخبار ایران از طریق رسانه های ایرانی را مورد سئوال قرار دادند.

خبرگزاری مهر پیش از این با خبرگزاریهای جیهان ترکیه، ترند آذربایجان، سانا از سوریه، شینهوا از چین، مونتسامه مغولستان، صدای افغان افغانستان، یونهاپ کره جنوبی، برنامای مالزی، ای پی پی پاکستان و آنترای اندونزی قرارداد همکاری امضا کرده است.