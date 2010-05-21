  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

با حضور مهمانپرست در تفلیس/

خبرگزاریهای "مهر" و "پیرولی" قرارداد همکاری رسانه ای امضا کردند

خبرگزاریهای "مهر" و "پیرولی" قرارداد همکاری رسانه ای امضا کردند

قرارداد همکاری بین خبرگزاری مهر از جمهوری اسلامی و خبرگزاری پیرولی از گرجستان با حضور رامین مهمانپرست سخنگو و دستیار ویژه وزیر امور خارجه، مجید صابر سفیر ایران در گرجستان و اصحاب رسانه ای گرجستانی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گرجستان، در این مراسم که جمع کثیری از رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها و خبرگزاریهای گرجستان حضور داشتند، متن قرارداد همکاری خبرگزاری مهر از طرف جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری غیر دولتی پیرولی  از گرجستان به امضا رسید.

در این مراسم سخنگوی وزارت امور خارجه  جمهوری اسلامی ایران و هیئتی رسانه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

این مراسم در پایان نشست مشترک خبری بین رسانه های دو کشور به امضا رسید.

طرف گرجستانی در مراسم امضای قرارداد ضمن ابراز خرسندی از امضای این قرارداد و تشکر از خبرگزاری مهر خواستار ایجاد فضای همکاری بیشتری شد.

در نشست خبری مسئولان دو خبرگزاری، نمایندگان خبرگزاریهای مختلف از گرجستان مسائلی در خصوص نحوه فعالیت خبری در ایران و نحوه پوشش اخبار ایران از طریق رسانه های ایرانی را مورد سئوال قرار دادند.

خبرگزاری مهر پیش از این با خبرگزاریهای جیهان ترکیه، ترند آذربایجان، سانا از سوریه، شینهوا از چین، مونتسامه مغولستان، صدای افغان افغانستان، یونهاپ کره جنوبی، برنامای مالزی، ای پی پی پاکستان و آنترای اندونزی قرارداد همکاری امضا کرده است.

کد مطلب 1086780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه