700 میلیارد تومان برای بهسازی بافتهای فرسوده اطراف حرم رضوی سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد صادقی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بافتهای فرسوده حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته این شرکت مبلغ 250 میلیارد تومان در خصوص بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی سرمایه‏گذاری کرد که امسال این رقم به حدود 700 میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بهسازی و نوسازی شهری کشور گفت: در برنامه چهارم توسعه برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده کشور 3.5 برابر سالهای گذشته کار شده اما از آنجایی که در برنامه‏های اول، دوم و سوم توسعه پیشرفت چندانی وجود نداشت تعهدات این بخش در برنامه پنجم توسعه انباشته شده است.

وی با اشاره به حمایتهای دولت برای توسعه طرحهای بهسازی افزود: در سال‏های اخیر و با حمایت دولت از بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده کشور به خصوص بافتهای فرسوده اطراف حرم رضوی و حرم حضرت معصومه، بهسازی بافتهای فرسوده در محدوده این حرم ها از رشد مطلوب برخوردار بوده است.

وی با اشاره به دستور اخیر رئیس‏جمهور مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‏گذاری حرم‏های مطهر افزود: امید است با تشکیل این صندوق و جهت بخشیدن به کمکهای مردمی و در نهایت مساعدت دولت، اقدامات مناسبی در خصوص بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری صورت پذیرد.

وی در بازدید از طرح مسکن ثامن گفت: طرح مسکن ثامن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی را فراهم می کند.

در این بازدید دو ساعته معاون وزیر مسکن و شهرسازی از طرح مسکن ثامن، سرای احمدیانی، سرای عزیز اعراف، بلوار امیرالمومنین(ع) شارستان رضوی(ع) تونل انرژی و ... بازدید کرد.