به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره تقوا اظهار کرد: انسانهای باتقوا هنگامی که در معرض وسوسههای شیطانی قرار میگیرند، با یاد خدا و توجه به حضور و نظارت الهی، مسیر درست را تشخیص داده و از دام گناه و انحراف رهایی مییابند.
وی افزود: شیطان تنها به سراغ افراد گناهکار نمیرود، بلکه حتی مؤمنان و افراد باتقوا نیز ممکن است در معرض وسوسه قرار گیرند؛ از این رو، تقوا، یاد خدا و بصیرت باید همواره در زندگی انسان مورد توجه باشد.
امام جمعه موقت برازجان با بیان اینکه وسوسههای شیطانی از مسیرهای مختلف وارد زندگی انسان میشوند، گفت: اگر تقوا و تذکر به خداوند وجود نداشته باشد، انسان به تدریج گرفتار همراهی با جریانهای انحرافی میشود، اما یاد خدا موجب بصیرت شده و قدرت تشخیص حق از باطل را افزایش میدهد.
شاد در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا، مقاومت را شاهراه برونرفت از وضعیت کنونی دانست و اظهار کرد: وضعیت نابسامان و بحرانهای روزافزون منطقه نتیجه سیاستهای سلطهگرانه و مداخله قدرتهای استکباری است و در برابر آن دو مسیر تسلیم یا مقاومت وجود دارد.
وی با استناد به دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره مقاومت بیان کرد: مقاومت به معنای انتخاب مسیر حق و حرکت در آن مسیر بدون تسلیم شدن در برابر موانع و فشارهاست. ممکن است اهل حق در این مسیر هزینه و قربانی بدهند، اما در نهایت شکست نخواهند خورد.
امام جمعه موقت برازجان، مقاومت را علاوه بر یک رویکرد سیاسی، دارای ریشههای دینی، عقلانی و فطری دانست و افزود: دفاع از حقوق خود و مقابله با سلطه، اصلی عقلانی است و انسانها به طور طبیعی سلطهپذیری و ظلم را نمیپذیرند.
شاد با تشریح چهار اصل فرهنگ مقاومت در منظومه فکری امام خمینی(ره) گفت: ایمان و معنویت، هویت اسلامی و انقلابی، پویایی و تحولگرایی، نفی سلطه، پیوند اخلاق و سیاست و توجه به تجربه تاریخی ملتها از مؤلفههای مهم فرهنگ مقاومت هستند.
سینما ظرفیت مهم تبیین معارف دینی است
وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیداسدالله مدنی، دومین شهید محراب، از این عالم مبارز به عنوان نمونهای از مجاهدت در مسیر ترویج اسلام، مبارزه با رژیم طاغوت و تهذیب نفس یاد کرد.
امام جمعه موقت برازجان همچنین با اشاره به روز ملی سینما اظهار کرد: فیلم و سینما از ظرفیت بالایی برای بیان و تبیین حقایق دینی و ارزشهای انسانی برخوردارند و جامعه هنری باید از این ظرفیت برای معرفی زیباییهای ایثار، فداکاری، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استفاده کند.
شاد با تأکید بر جایگاه هنر نمایش افزود: در میان شیوههای مختلف هنری، نمایش از رساترین، فراگیرترین و جذابترین ابزارهای انتقال پیام است و برای تبیین حقایق دینی باید بیش از گذشته از زبان هنر، بهویژه هنر نمایش، استفاده شود.
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