پیاتزا: استرالیا تیم باتجربه ای است/ بازی خوبی نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش برابر چین تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، درباره عملکرد تیم خود اظهار کرد: بازی خوبی نبود. بازی خوب یعنی اینکه بتوانیم از اولین امتیاز شروع به بازی کنیم. پس صفر صفر تا پایان بازی ادامه دهیم. در ست های اول و دوم بازی خوبی انجام دادیم و سپس بازی را متوقف کردیم و دوباره شروع به بازی کردیم. پس برای من بازی خوبی نبود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ادامه درباره تیم ملی استرالیا، حریف ایران در مرحله نیمه‌نهایی، تصریح کرد: استرالیا یک تیم کامل است، واقعاً تیم کامل. آن‌ها همه قدبلند هستند، به‌ جز لیبرو. تیمی با تجربه خوب است، بیشتر بازیکنانش مدت ها در اروپا بازی کردند پس آن‌ها یک تیم باتجربه دارند.

پیاتزا در پایان تأکید کرد: البته فکر می‌کنم باید درباره خودمان صحبت کنیم و نه درباره تیم حریف.