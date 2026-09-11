به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر یک چین تایپه را شکست داد و به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه یافت تا در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف استرالیا برود.

پوریا حسین‌خانزاده درباره پیروزی برابر چین تایپه اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم نتیجه خوبی کسب کنیم. به‌جز ست سوم، در بقیه ست‌ها خیلی خوب بازی کردیم و با اختلاف پیروز شدیم.

وی افزود: این برد را هم تقدیم می‌کنیم به مردم عزیز ایران.

دریافت‌کننده قدرتی ایران با اشاره به دیدار نیمه‌نهایی مقابل استرالیا گفت: الان نیاز به یک ریکاوری خوب داریم تا به دیدار با استرالیا برویم. به نظرم می‌تواند بازی سختی برایمان باشد، چون تیم استرالیا بازیکنان باتجربه خوبی دارد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۱ شهریور در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا به مصاف استرالیا خواهد رفت.