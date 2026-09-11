امام جمعه کازرون: دوران «بزن و دررو» آمریکا تمام شده است

گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کازرون با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، گفت: یکی از مصادیق تقوا، بیان نکردن زشتی‌ها و گناهان دیگران است.

وی افزود: قلب انسان بر اثر گناه و زشتی می‌میرد و آنچه قلب را زنده و نورانی می‌کند، استغفار است؛ چراکه همه کاره عالم خداوند است و مرگ و زندگی، بیماری و سلامت، فقر و غنا به دست اوست و انسان باید دست به دامان پروردگار باشد.

امام جمعه کازرون ادامه داد: اگر حکمت خداوند را باور داشته باشیم، پس از تلاش و کوشش، نتیجه را به خداوند واگذار می‌کنیم و به تقدیر الهی اعتماد خواهیم داشت.

غفلت انسان را از چهارپایان نیز پست‌تر می‌کند

مهبودی با اشاره به آموزه‌های قرآنی بیان کرد: غفلت، انسان را از چهارپایان نیز پست‌تر می‌کند و او را گرفتار آتش عذاب الهی خواهد کرد.

وی با اشاره به خطبه‌های اخلاقی امیرالمؤمنین(ع) گفت: انسان باید به کسی متوسل شود که او را آفریده، قدرتش بی‌نهایت است و پیش از تولد، رزق و روزی او را مقدر کرده است.

امام جمعه کازرون افزود: خداوند اعضا و جوارح انسان را به شکلی هماهنگ و شگفت‌انگیز آفریده و بی‌نهایت دانا، توانا و داراست؛ بنابراین باید تنها به او چنگ بزنیم.

اسرائیل با قتل و کشتار به دنبال بقای خود است

مهبودی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ۴۴ سال پیش، بیش از ۳۵۰۰ نفر از پناهندگانی که به لبنان پناه برده بودند، به دست صهیونیست‌ها به شکل فجیعی قتل‌عام شدند و اوج جنایت و وحشی‌گری به نمایش گذاشته شد.

وی ادامه داد: با وجود این جنایات، هیچ نهاد بین‌المللی اقدامی نمی‌کند و رژیم صهیونیستی را مؤاخذه و مجازات نمی‌کند؛ چراکه اسرائیل بقای خود را در قتل و کشتار مردم می‌داند.

امام جمعه کازرون تأکید کرد: ما قطعا انتقام خون امام شهید و شهیدانمان را خواهیم گرفت و اسرائیل را به زباله‌دان تاریخ خواهیم سپرد.

هیبت آمریکا با توان نیروهای مسلح ایران شکسته شد

مهبودی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: هیبت آمریکا در جهان توسط نیروهای مسلح ایران شکسته شده است؛ آمریکایی‌ها در گذشته با حرکت یک ناو هواپیمابر می‌توانستند حکومتی را ساقط کنند، اما امروز مجبور به عقب‌نشینی و فرار هستند.

وی شکار یک زیردریایی مدرن آمریکایی را از شاهکارهای نیروهای مسلح ایران دانست و افزود: این زیردریایی از پیشرفته‌ترین زیردریایی‌های آمریکایی محسوب می‌شود و شکار آن شکست و حقارت بزرگی برای آمریکا رقم زد.

امام جمعه کازرون گفت: ایران با شکار این زیردریایی، چشم آمریکا در دریا را کور کرد.

دوران «بزن و دررو» آمریکا تمام شده است

مهبودی با بیان اینکه زیردریایی به غنیمت گرفته‌شده می‌تواند با خلاقیت مهندسان ایرانی مهندسی معکوس شود، اظهار کرد: به حول قوه الهی این زیردریایی مهندسی معکوس خواهد شد و نیروی دریایی ایران به خار چشم آمریکایی‌ها در دریا تبدیل می‌شود.

وی افزود: اهمیت این شکار تنها در خود زیردریایی نیست، بلکه سامانه شکار، غلبه بر سیستم راداری و سالم به دست آوردن آن، یک عملیات بسیار پیشرفته توسط نیروهای نیروی دریایی سپاه بود.

امام جمعه کازرون تأکید کرد: آمریکایی‌ها بخواهند یا نخواهند، دوران «بزن و دررو» تمام شده است و بدانند تا زمانی که حتی یک ایرانی غیرتمند در این کشور حضور داشته باشد، اجازه نخواهیم داد پای آمریکایی‌ها به این سرزمین باز شود.

ایران در برابر شیطنت آمریکا پاسخ‌های محکم‌تری خواهد داد

مهبودی خاطرنشان کرد: ایرانی غیرتمند برای دفاع از خود منتظر نظر کسی نمی‌ماند و اگر شیطنت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، باید منتظر پاسخ‌های محکم‌تر جمهوری اسلامی باشند.

وی گفت: ایران اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه ایستاده است و به حول و قوه الهی پیروز نهایی این نبرد، ایران اسلامی و شکست از آن دشمنان خواهد بود.

امام جمعه کازرون در پایان با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس و ضرورت ترویج فرهنگ مواسات و همدلی، خواستار کمک به خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان کم‌برخوردار شد