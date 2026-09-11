به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاحدماوندی، در خطبههای نماز جمعه دماوند با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سیداسدالله مدنی اظهار کرد: بیستم شهریور ۱۳۶۰ یادآور شهادت دومین شهید محراب، آیتالله سیداسدالله مدنی، امام جمعه تبریز است که به دست سازمان مجاهدین خلق ایران ترور شد.
امام جمعه دماوند با گرامیداشت یاد شهدای محراب افزود: به ارواح شهدای عزیز محراب جمعه، قاضی طباطبایی، مدنی، دستغیب، صدوقی، اشرفی اصفهانی و حکیم درود و صلوات میفرستیم.
وی با اشاره به ارادت شهید آیتالله مدنی به امام خمینی (ره) گفت: باور و ارادت شهید مدنی به امام خمینی مثالزدنی بود و ایشان بارها تأکید کرده بود که دین به انسان میگوید باید خود را فراموش کند و در مسیر امام خمینی حرکت کند و فرمان او را بدون چونوچرا اطاعت کند.
فتاحدماوندی ادامه داد: زمانی که به آیتالله مدنی اطلاع دادند حضرت امام خمینی فرمان دادهاند به تبریز برود، با وجود اینکه میدانست این کار بسیار دشوار است، همان شب عازم شد و در پاسخ به اصرار اطرافیان برای حرکت در صبح گفت اگر تا صبح زنده نماند، در قیامت چه پاسخی به خداوند خواهد داد.
امام جمعه دماوند با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، اطاعت از امر ولی فقیه که نایب عام امام زمان (عج) است، اطاعت از خداوند و رسولالله (ص) محسوب میشود.
وی افزود: به حمدالله مسئولان ارشد ایران گوش به فرمان رهبر هستند و اطاعت از ولی فقیه را برای خود افتخار میدانند.
فتاحدماوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگهای اخیر گفت: جنگ ۴۰ روزه و ۱۲ روزه به کشور و ملت ایران تحمیل شده و ایران آغازگر جنگ نبوده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در دفاع از خود یکصدا هستند، تصریح کرد: دفاع مقدس نیاز به نظرسنجی ندارد و بیشتر مردم ایران با افزایش قدرت موشکی و حفظ تسلط ایران بر تنگه هرمز موافق هستند.
امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: ملت بزرگ و غیور ایران امنیت و غرور ملی خود را با آمریکا معامله نمیکند و شیطنتهای سیاسی برخی افراد نیز سیاست دفاع بازدارنده ایران را تغییر نخواهد داد.
وی با انتقاد از طرح موضوعاتی مانند «صلح شرافتمندانه» گفت: بزک کردن کلمات دردی را دوا نمیکند و اگر در عمل در مقابل دشمن تسلیم شویم، استفاده از چنین عباراتی معنایی جز ذلتپذیری ندارد.
فتاحدماوندی افزود: ملت ایران برای برداشتن سایه جنگ از سر خود از کسی اجازه نمیگیرد و در دفاع از کشور و منافع ملی خود ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه دماوند در ادامه با اشاره به جنگ نرم دشمن اظهار کرد: دشمن در میدان سخت و جنگ نظامی قافیه را باخته و به جنگ در میدان نرم و تیراندازی به ذهنها روی آورده است.
وی تصریح کرد: زمانی که زور دشمن به نیروهای مسلح ما نرسیده است، تلاش میکند به سراغ افکار و دستگاه محاسباتی جامعه برود تا عزم ملت ایران را متزلزل کند، اما این تصور دشمن باطل است.
فتاحدماوندی، ایجاد بیاعتمادی میان مردم و میان مردم و دولت و همچنین دستکاری در دستگاه محاسبات تصمیمگیران نظام را از اهداف دشمن عنوان کرد و گفت: اینکه تصور کنیم با قبول حرف آمریکا مشکلات ما حل میشود، سراب است نه آب.
وی با اشاره به تجربه توافقات گذشته ادامه داد: آزموده را آزمودن خطاست؛ مگر سند برجام امضا نشد و ترامپ از آن خارج نشد؟ مگر تفاهمنامه اسلامآباد از سوی آمریکا نقض نشد؟ چرا برخی افراد هنوز در عهدشکنی دشمن تردید دارند و به او خوشبین هستند؟
امام جمعه دماوند گفت: دولتهای جمهوری اسلامی ایران همواره از مسیر دیپلماسی و گفتوگو استقبال کردهاند، اما دائماً با حیلهگری و نقض پیمان دشمن مواجه شدهاند و دشمنی آمریکا با ایران نیز به ذات استکباری این کشور مربوط میشود.
وی تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نشانه بدخواهی آمریکا نسبت به ملت ایران دانست و افزود: آمریکا به تأسیسات هستهای ایران حمله میکند و سپس درباره تعهدات پادمانی سؤال میکند.
فتاحدماوندی ادامه داد: همه میدانند عدم دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای ایران ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی ایران مرتکب عدم پایبندی نشده است.
وی قطعنامه ضدایرانی شورای حکام را غیرقانونی و همراه با اغراض سیاسی و دشمنی دانست و خاطرنشان کرد: هرچقدر به ایران فشار وارد کنند، کار خودشان سختتر خواهد شد.
امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اظهار کرد: افزایش قیمت نفت و گازوئیل، هزینههای سنگینی برای آمریکا به همراه دارد و جنگ علیه ایران ذخایر حیاتی تسلیحاتی آمریکا را تخلیه و توانایی این کشور برای بازدارندگی در برابر چین، روسیه و کره شمالی را تضعیف میکند.
وی در پایان گفت: آمریکا به هیچکدام از اهداف خود در جنگ علیه ایران دست پیدا نکرد و ملت ایران با حفظ انسجام، استقلال و آمادگی خود در برابر فشارهای دشمن ایستادگی خواهد کرد.
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