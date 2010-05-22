مازندران از نظر تعداد مراکز آموزش عالی کشور دومین رتبه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرنژاد عصر شنبه در کارگاه آموزشی امور مشمولان دانشگاه مازندران در بابلسر با اشاره به حجم بالای تعداد مراکز آموزش عالی در استان مازندران گفت: مازندران دومین استان کشور از نظر تعداد مراکز آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 41 موسسه غیر انتفاعی، 17 واحد دانشگاه آزاد، 17 واحد پیام نور، 30 واحد علمی و کاربردی و سه دانشگاه دولتی در استان به فعالیت مشغول هستند.

میرزانژاد با بیان اینکه دو موسسه غیرانتفاعی شمال آمل و علوم فنون بابل به درجه دانشگاه ارتقاء یافت، تصریح کرد: با توجه به توسعه روزافزون آموزش عالی در استان باید دقت در انجام فعالیتها و اجرای مقررات آموزشی نیز افزایش یابد.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران ابلاغ ماموریت های جدید از سوی وزارت علوم به دانشگاه مازندران را گامی در راستای تمرکز زدایی و تسهیل فرایند امور آموزشی دانشجویان برشمرد و ادامه داد: نظارت و ارزیابی دانشگاهها، صدور تاییدیه ها و گواهینامه های تحصیلی و کمیسیون موارد خاص از جمله آنهاست.

وی گفت: در سال گذشته 1359 تاییدیه تحصیلی و سه هزار دانشنامه دانش آموختگی صادر شده است.

میرزانژاد خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از دانشگاه های مختلف استان صورت گرفته است و مراجعاتی که به دانشگاه منتخب برای رسیدگی به موارد آموزشی می گردد امور مشمولین از جمله مسائل موجود برای بسیاری از دانشجویان است.

وی گفت: کارگاه امروز با هدف بررسی راهکارهای به حداقل رساندن مسائل نظام وظیفه دانشجویان و رفع سئوالات معاونان آموزشی و مسئولان امور مشمولین نظام وظیفه برپاشده است.

سرهنگ پاسدار غلامحسن فلاح پور، معاون وظیفه عمومی استان در سخنانی به اهمیت رعایت آیین نامه های نظام وظیفه برای مشمولان در دوران دانشجویی پرداخت و ابراز امیدواری کرد: با همراهی دانشگاهیان مسائل موجود برای ادامه تحصیل یا گذراندن دوران نظام به حداقل ممکن کاهش یابد.