مدارس و دانشگاه‌های مازندران روز شنبه دایر است

ساری - آموزش و پرورش مازندران و استانداری مازندران اعلام کرد: تاکنون تصمیمی مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی استان برای روز شنبه اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیگیری‌های انجام‌شده از اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران و همچنین استانداری مازندران، تاکنون تصمیمی مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی استان اتخاذ نشده است.

بر این اساس، آموزش در تمامی مدارس استان مازندران در همه مقاطع تحصیلی فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز فعالیت عادی خود را خواهند داشت.

مسئولان مربوطه با اشاره به وضعیت کنترل‌شده شیوع بیماری آنفلوآنزا و مساعد بودن شرایط جوی در استان، اعلام کردند در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت فعالیت مراکز آموزشی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

