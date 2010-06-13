به گزارش خبرگزاری مهر حسین رحمانی نیا گفت: در حال حاضر 5 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور از طریق تعاون صورت می ‌گیرد و این در حالی است که این رقم باید در پایان برنامه پنجم توسعه حداقل به 25 درصد برسد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر به سمت فعالیتهای مشارکتی در حرکت است و این عامل موجب شده که دولت به امر تعاون و اتاقهای تعاون بیشتر از قبل توجه کند.

وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44، ماموریت‌ هایی چون سرمایه ‌گذاری و مدیریت سرمایه‌ها به عهده اتاقهای تعاون گذاشته شده است، افزود: در حال حاضر فقط 5 درصد از فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاون صورت می گیرد و این در حالی است که 98 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور فنلاند و 67 درصد فعالیتهای اقتصادی سوئد از طریق تعاون صورت می‌ گیرد و در کشورهای شرق آسیا نیز چنین است.

رحمانی نیا ادامه داد: در کشور آمریکا نیز سومین بانک فعال، بانک تعاون است. در حال حاضر در کشور ایران 150هزار شرکت تعاونی در گرایشهای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، مسکن، کشاورزی، خدمات و آموزشی و سایر گرایشها فعالیت می‌کنند و این تعاونیها 25 میلیون نفرعضو دارند و اتاق تعاون نیز در راس این شرکتها و به نمایندگی از بخش مردمی تعاون انجام وظیفه می‌کند.

این مقام مسئول اتاق تعاون گفت: اتاق‌ تعاون کشور عضو رسمی شوراها و مجامع عالی اقتصادی از جمله شورای سیاستگذاری پول و اعتبار، شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورایعالی بورس، هیئت عالی واگذاری و موارد دیگر است و به عنوان مشاور 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز مشغول فعالیت می کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه قرار است تا پایان سال 93، 80 درصد اقتصاد کشور در قالب تعاونی و بخش خصوصی به مردم واگذار شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس به اتاقهای تعاون این امکان را داده‌اند تا بتوانند در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی فعالیتهای اقتصادی کشور، نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس وظیفه‌ ای که بر عهده ما گذاشته شده است برنامه ریزی کردیم تا اقدامات تعاونیها را در کشور مدیریت کنیم. درعرصه بین ‌الملل نیز ما وظایفی داریم که از جمله آنها می‌توان به تعامل و ارتباط ایران با سایر کشورهای منطقه که دارای بخش تعاون هستند، اشاره کرد.

رحمانی نیا تاکید کرد: این ارتباط با سایر تعاونیهای کشورها موجب رونق اقتصادی ایران می‌شود و نیز حضور در عرصه‌های بین‌المللی را برای ایران به دنبال خواهد داشت و این حضور در قالب نمایشگاههای بین ‌المللی تحقق می‌یابد.

این مقام بخش تعاون همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق توسط اتاق تعاون ایران، از افتتاح قریب الوقوع این مرکز خبر داد.