به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی امروز یکشنبه در اولین نشست هم اندیشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی اشتهارد، تجمیع صنایع مختلف در شهرک‌های صنعتی را گام مبارکی دانست و گفت: آنچه که در دنیا بیشتر شاهدیم پیشرفت صنایع و رقابت شدید شرکت‌ها است و صنایعی در دنیا پیشرفته است که بتواند در بخشهای مطالعاتی و تحقیقاتی خود را فعال سازد.

وی با اشاره به وضعیت صنایع در کشور افزود: به منظور ارتقای صنایع و بالا بردن کیفیت محصولات لازم است تا مراکز علمی در حوزه تربیت نیروی انسانی ارتقاء یابند که در این راستا دانشگاه‌های مختلف در حوزه‌های مهندسی اقدام به تربیت نیروی انسانی کرده اند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با تاکید بر ارتقای جایگاه تحقیقاتی دانشگاه‌ها، یادآور شد: در این راستا این دانشگاه در دو دهه اخیر زمینه‌های خوبی برای توسعه تحقیقات انجام داده است به گونه‌ای که در طول 4 سال اخیر حجم قراردادهای دانشگاه امیرکبیر با بخش صنعت 4 برابر افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه این افزایش در راستای تامین نیازهای کشور بوده است، یادآور شد: در این راستا لازم است در فضای رقابتی کیفیت کالاها افزایش یابد.

رهایی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه امیرکبیر دارای 15 دانشکده و 19 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی است که در حوزه‌های مهندسی شیمی، پتروشیمی، پلیمر، برق و الکترونیک،‌ کامپیوتر، مهندسی پزشکی، هوا فضا، کشتی‌سازی، مواد و متالورژی و عمران فعالیت‌های پژوهشی‌ انجام می‌دهند.

وی همچنین فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه را میان رشته‌ای دانست و گفت: دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر انجام پژوهش‌های میان رشته‌ای تا کنون تیم‌های خاصی برای ارایه خدمات پژوهشی تحویل داده است که در این راستا تاکنون تیمی از 5 دانشکده در حوزه طراحی و ساخت ابررایانه‌ها و انجام پروژه‌های هوافضا تشکیل شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را از جهت‌گیری‌های اصلی این دانشگاه دانست و اضافه کرد: طبق درخواست صنایع پتروشیمی، واحد تحقیقاتی ‌ای برای ارایه خدمات پژوهشی به صنایع پتروشیمی در ماهشهر ایجاد شد.

وی از تشکیل کلینیک صنعت در شهرک اشتهارد خبر داد و گفت: این کلینیک در شهرک اشتهارد در حال راه اندازی است.