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۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

ذوالفقاری "سمک عیار" را به جشنواره تئاتر عروسکی می‌برد

ذوالفقاری "سمک عیار" را به جشنواره تئاتر عروسکی می‌برد

جواد ذوالفقاری نمایش "سمک عیار" را در بخش ویژه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "سمک عیار" نوشته و کارگردانی جواد ذوالفقاری داستان خورشید شاه فرزند مرزبان شاه پادشاه ملک شام است که اسیر جادویی سیاه شده و دل به دختر پادشاه چین می‌بندد. پادشاه چین نیز در ازای ازدواج دخترش خواهان جنگ خورشید شاه با لشکر ماچین می‌شود که به چین هجوم آورده‌اند و جنگ چین و ماچین آغاز می‌شود.

افشین خورشید باختری، رها نورمحمدی، بهرام بهبانی، مرجان قمری، مهران شجاع، پدرام شریفی، مینا شجاعیان، مژگان قربان‌لو، حامد ذبیحی، وحید نفر، عرفان ابراهیمی، هدیه حاج‌طاهری و بهنود ذوالفقاری بازیگران نمایش "سمک عیار" به ترتیب ورود به صحنه هستند.

در این نمایش که تهیه کنندگی آن بر عهده مؤسسه فرهنگی هنری "نوروز هنر" است ایرج رامین‌فر به عنوان طراح صحنه و لباس، علی صمدپور به عنوان آهنگساز و خیام وقار به عنوان دستیار کارگردان حضور دارند. اجرای این نمایش به صورت ترکیبی از شیوه‌های مختلف اجرای نمایش‌های عروسکی است.

ذوالفقاری اردیبهشت‌ماه 88 نمایش "علی‌بابا و چهل دزد بغداد" را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر قرار گرفت.
 

کد مطلب 1103800

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