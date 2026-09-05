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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

آزادسازی یک شهرک و انهدام ۷۶۳ پهپاد اوکراینی طی یک روز

آزادسازی یک شهرک و انهدام ۷۶۳ پهپاد اوکراینی طی یک روز

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از تصرف یک شهرک و انهدام ۷۶۳ پهپاد اوکراینی طی یک روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شهرک‌ کورتوکا در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: ۷۶۳ پهپاد اوکراینی و ۷ بمب هدایت‌ شونده هوایی و یک موشک هیمارس طی شبانه روز با موفقیت منهدم شده اند.

از سوی دیگر، لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه لوهانسک نیز امروز شنبه گزارش داد که، طی شبانه‌روز گذشته بر اثر حملات نیروهای اوکراینی، ۵ نفر از جمله یک نوجوان کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 6938224

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