سه بازیکن جدید به فولاد خوزستان پیوستند

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص بازیکنان جدید جذب شده این تیم گفت: رضا معقولی بازیکن فصل قبل استقلال اهواز و رضا نوروزی و میثم خسروی بازیکنان فصل گذشته استیل آذین تهران پس از گفتگو با باشگاه فولاد به توافق رسیدند و فصل آینده را در این تیم توپ خواهند زد.

حسین ابن قاسم افزود: رضا معقولی پس از توافق با مسئولان باشگاه فولاد، قرارداد داخلی دو ساله ای با این باشگاه امضا کرد، وی یکی از شوتزن ترین هافبک های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل گذشته بود که چند گل زیبا به ثمر رساند که از جمله آنها می توان به گل تساوی استقلال اهواز با فولاد خوزستان در دربی اهواز و همچنین گل به تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی اشاره کرد.



وی اضافه کرد: رضا معقولی فصل گذشته در اکثر دیدارهای استقلال اهواز به عنوان بازیکن ثابت پا به میدان می گذاشت و پیش از استقلال اهواز در باشگاه های راه آهن و نیروی زمینی تهران توپ زده است.



ابن قاسم عنوان کرد: رضا نوروزی در خط حمله بازی می کند و فصل گذشته نیز 6 گل برای تیم استیل آذین به ثمر رساند که از جمله آنها می توان به تک گل بازی رفت فولاد خوزستان در برابر استیل آذین در اهواز اشاره کرد، میثم خسروی نیز یک مدافع است و در تعداد زیادی از بازی های تیم خود در فصل گذشته به میدان رفته است.



سرپرست فولاد خوزستان عنوان کرد: قرارداد نوروزی و خسروی در هیئت فوتبال استان خوزستان ثبت شده است.