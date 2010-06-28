"چرام" هفتمین شهرستان کهگیلویه وبویراحمد شد

محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: براساس مصوبه هیئت دولت و بنا به پیشنهاد وزارت کشور بخش چرام در این استان به شهرستان تغییر یافت.

وی افزود: شهرستان " چرام " به مرکزیت شهر چرام و از ترکیب بخشهای مرکزی به مرکزیت شهر چرام مشتمل بر دهستانهای چرام و"القچین" و بخش "سرفاریاب" مشتمل بر دهستان های سرفاریاب و "پشته زیلایی" ایجاد می شود.

وی بیان کرد: همچنین در سایر تقسیمات، مرکز بخش مرکزی شهرستان "بهمئی " از شهر "لیکک" به روستای " قلعه ممبی" مرکز دهستان بهمئی گرمسیر شمالی و مرکز بخش مرکزی شهرستان "بویراحمد" از شهر "یاسوج " به روستای "سپیدار" مرکز دهستان سپیدار تغییر یافت.

پیش از این هیئت دولت بخش "باشت" را به عنوان ششمین شهرستان این استان به تصویب رسانده بود و با احتساب شهرستان چرام، کهگیلویه وبویراحمد صاحب هفت شهرستان شد.