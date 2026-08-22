به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افزایش استفاده دهکهای کمبرخوردار از تسهیلات صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: در راستای حمایت از دهکهای یک تا چهار درآمدی و با استفاده از ظرفیت جدید ایجادشده در بیستمین جلسه شورایعالی مسکن، هماکنون ۲ هزار و ۱۸۸ نفر از دهکهای کمبرخوردار در شهرهای جدید، مراحل قانونی دریافت تسهیلات قرضالحسنه برای تکمیل واحدهای مسکونی خود را طی کرده و در نوبت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
وی با اشاره به اجرای مصوبه حمایت از دهکهای کمبرخوردار افزود: در بیستمین جلسه شورایعالی مسکن، ظرفیت استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای این گروه ایجاد شد و در شهرهای جدید نیز اقدامات قابل توجهی برای بهرهمندی مشمولان از این تسهیلات انجام شده است.
ملکی با تأکید بر اینکه مشکلات و موانع تأمین و تکمیل واحدهای مسکونی دهکهای یک تا چهار درآمدی در جلسات متعدد شرکت عمران شهرهای جدید بررسی و برای رفع آنها اقدام میشود، بیان کرد: تعامل مناسبی در سطح استانها وجود دارد و بانک مسکن نیز همراهی خوبی با شرکت عمران شهرهای جدید داشته است که در نتیجه، موانع موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات تسریع و تسهیل شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، پیش از این حدود یکهزار و ۲۱ نفر در ۶ شهر جدید توانسته بودند از ظرفیت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی استفاده کنند، اما این رقم اکنون به ۲ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است و طی سه تا چهار هفته گذشته، جهش مناسبی در عملکرد شهرهای جدید در این زمینه ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به برگزاری جلسات مستمر برای رفع موانع فرآیند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی بیان کرد: در مجموع تاکنون بیش از ۲ هزار نفر مدیریت و ساماندهی شدهاند که ارزش تسهیلات مربوط به آنها به حدود ۸۲۸ میلیارد تومان رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم شرایط پرداخت تسهیلات به دهکهای مشمول را در ۶ شهر جدید فراهم کنیم که شامل امیرکبیر، مهاجران، پرند، گلبهار، بهارستان و سهند است.
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