به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد احمدی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پیرامون موضوع این کرسی گفت: از روزگار دیرین، همواره میان فیلسوفان و ارباب منطق، این بحث مطرح بوده است که بدیهی‌ترین اصل یا قضیه‌ای که همة قضایا و اصول دیگر، سرانجام در سیر فکر و استدلال به آن باز می‌گردند و گذشتن از آن، دیگر محال است، چیست؟ و به اصطلاح، ام‌القضایا یا اصل‌الاصول تفکر و معرفت کدام است؟



وی افزود: همگان بر این امر متفقند که یکی از دو اصل هوهویت (=اینهمانی) و بطلان تناقض، اصل‌الاصول و ام‌القضایاست، اما در تداول بیشتر دانشمندان، اصل بطلان تناقض را ام‌القضایا می‌شمارند. ما در این جلسه برآنیم که نخست تقدم طبیعی یکی از این دو را معلوم کنیم و سپس نشان دهیم که علت بداهت آن، امری است روانشناختی یا فطری و در اینجاست که دو رشته فلسفه و روانشناسی به هم می‌رسند و یا از خاستگاه واحدی سرچشمه می‌گیرند.



احمدی در مورد هدف خود از ارائه این طرح گفت: در کتاب‌های فلسفه و منطق ما، بحث هوهویت و تناقض را در ذیل بحث از وحدت و کثرت و در ضمن بحث حمل می‌آورند و حق هم همین است، زیرا سخن از نسبت اینهمانی و این نه آنی است و این، همان حمل است که برای روشن شدن ماهیت آن به بیان چگونگی پیدایش تصور در ذهن و سپس عمل حمل می‌پردازیم.



لازم به ذکر است در این کرسی نظریه پردازی، علی عابدی شاهرودی استاد حوزه و دانشگاه، علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، احمد بهشتی، عبدالله نصری، سید یحیی یثربی، غلامرضا اعوانی و محمدعلی حجتی به عنوان داور حضور خواهند داشت و نقادی این کرسی نیز بر عهده عبدالحسین خسروپناه، علیرضا قائمی‌نیا، محمد محمدرضایی و قاسم علی کوچنانی خواهد بود.



کرسی نظریه پردازی اصل هو هویت روز پنجشنبه 10 تیرماه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می‌شود.

