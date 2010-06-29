به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد احمدی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پیرامون موضوع این کرسی گفت: از روزگار دیرین، همواره میان فیلسوفان و ارباب منطق، این بحث مطرح بوده است که بدیهیترین اصل یا قضیهای که همة قضایا و اصول دیگر، سرانجام در سیر فکر و استدلال به آن باز میگردند و گذشتن از آن، دیگر محال است، چیست؟ و به اصطلاح، امالقضایا یا اصلالاصول تفکر و معرفت کدام است؟
وی افزود: همگان بر این امر متفقند که یکی از دو اصل هوهویت (=اینهمانی) و بطلان تناقض، اصلالاصول و امالقضایاست، اما در تداول بیشتر دانشمندان، اصل بطلان تناقض را امالقضایا میشمارند. ما در این جلسه برآنیم که نخست تقدم طبیعی یکی از این دو را معلوم کنیم و سپس نشان دهیم که علت بداهت آن، امری است روانشناختی یا فطری و در اینجاست که دو رشته فلسفه و روانشناسی به هم میرسند و یا از خاستگاه واحدی سرچشمه میگیرند.
احمدی در مورد هدف خود از ارائه این طرح گفت: در کتابهای فلسفه و منطق ما، بحث هوهویت و تناقض را در ذیل بحث از وحدت و کثرت و در ضمن بحث حمل میآورند و حق هم همین است، زیرا سخن از نسبت اینهمانی و این نه آنی است و این، همان حمل است که برای روشن شدن ماهیت آن به بیان چگونگی پیدایش تصور در ذهن و سپس عمل حمل میپردازیم.
لازم به ذکر است در این کرسی نظریه پردازی، علی عابدی شاهرودی استاد حوزه و دانشگاه، علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، احمد بهشتی، عبدالله نصری، سید یحیی یثربی، غلامرضا اعوانی و محمدعلی حجتی به عنوان داور حضور خواهند داشت و نقادی این کرسی نیز بر عهده عبدالحسین خسروپناه، علیرضا قائمینیا، محمد محمدرضایی و قاسم علی کوچنانی خواهد بود.
کرسی نظریه پردازی اصل هو هویت روز پنجشنبه 10 تیرماه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: کرسی نظریهپردازی «اصل هو هویت» روز پنجشنبه با حضور داواران، ناقدان و نخبگان علمی و ارائه حجتالاسلام احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد احمدی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پیرامون موضوع این کرسی گفت: از روزگار دیرین، همواره میان فیلسوفان و ارباب منطق، این بحث مطرح بوده است که بدیهیترین اصل یا قضیهای که همة قضایا و اصول دیگر، سرانجام در سیر فکر و استدلال به آن باز میگردند و گذشتن از آن، دیگر محال است، چیست؟ و به اصطلاح، امالقضایا یا اصلالاصول تفکر و معرفت کدام است؟
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