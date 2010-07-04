جذب اعتبار برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

محمد رحیم صحراپیما در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب افزود: اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 350 میلیون ریال از محل دور دوم سفر ریاست جمهوری به مسکن مدجویان اختصاص یافت که تاکنون 16 میلیارد و 434 میلیون ریال آن برای احداث مسکن مددجویان جذب و هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اعتبارات هزینه شده از این سفر در حال حاضر 227 مددجوی شهری صاحب منزل شده اند.



صحراپیما با بیان اینکه مابقی هزینه ها به دلیل عدم تامین اعتبار از محل وزراتخانه ها جذب نشده است، گفت: در صورت تامین اعتبار از محل وزارتخانه های مربوطه برای ساخت مابقی مسکن مددجویان نیز اقدام خواهد شد.

وی میزان اعتبارات هزینه شده برای هر واحد مسکونی را مبلغی بالغ بر 66 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این میزان اعتبار به صورت بلاعوض برای ساخت واحدها پرداخت می شود.



وی افزود: علاوه براعتبارات بلاعوض مبلغ 30 میلیون ریال نیز به صورت تسهیلات از محل بانک مسکن به برخی از مددجویان پرداخت شد.



محمد رحیم صحراپیما خاطرنشان کرد: علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی مذکور در طی پنج سال نیز برای ساخت چهار هزار و 677 واحد مسکونی مددجویی از محل اعتبارات امداد، طرح بهسازی مسکن روستایی و کمکهای مردمی اقدام شد که سه هزار و500 واحد آن تکمیل و به مددجویان تحویل داده شده و مابقی نیز در دست اقدام است.



وی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 320 میلیارد و 899 میلیون ریال برای ساخت این واحدهای مسکونی هزینه شده است.



رئیس مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار داشت: امید است با حمایتهای هرچه بیشتر مسئولان دولتی و اعتبارات امداد بتوانیم سرپناه و مسکن مناسبی برای محرومان ایجاد کنیم.