به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه توجیهی این لایحه که از سوی رئیس جمهور برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده است، آمده است: با عنایت به اینکه نقاط تمایز موجود در رویههای و تشریفات گمرکی بین طرفهای متعاهد موجب کندی در انجام مبادلات بینالمللی است و با رشد فزاینده آنها سازگار نیست و نظر به اهمیت استقرار رویهها و تشریفات یکسان گمرکی بین طرفهای متعاهد و آثار مثبت ناشی از آن در توسعه همکاریهای بینالمللی و تسریع و تسهیل تجارت و سایر مبادلات بینالمللی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ساده و هماهنگسازی تشریفات گمرکی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگسازی تشریفات گمرکی ملحق شود. این لایحه در تاریخ 2 تیر ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
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