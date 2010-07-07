اجرای طرح همیار ایمنی در واحدهای تولیدی غرب استان تهران الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرام زاده ظهر چهارشنبه در سومین گردهمایی همیاران ایمنی که به همت شرکت سایپا با تعامل اداره کل کار و امور اجتماعی منطقه کرج برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرح همیار ایمنی برای نخستین بار در این منطقه در شرکت سایپا انجام شده است، در اجرای این طرح علاوه بر جلب مشارکت کارکنان باعث ایجاد امکان دستیابی به اهداف سازمانی از پیش تعیین شده در امور ایمنی و کاهش حوادث و خسارات مالی و جانی منجر به افزایش سودآوری و بهره وری نیز می شود.

وی ضمن درخواست از کلیه واحدهای تولیدی در خصوص اجرا و گسترش طرح همیار ایمنی خاطرنشان کرد: شرکت سایپا با توجه به عملکرد برتر و موفق در زمینه ایمن سازی محیط کار نسبت به ادامه طرح همیار ایمنی اقدام نموده تا جاییکه کلیه کارکنان شرکت بعنوان همیار ایمنی مسئولیت اجرای طرح را بعهده داشته باشند.

همچنین در این گردهمایی مصطفی وحید زاده معاون اداری و توسعه منابع انسانی گروه سایپا اظهار امیدواری کرد که مشارکت موثر همیاران ایمنی، موجب بهبود روند شناسایی، کنترل و رفع کانون خطر، اصلاح رفتارهای نا ایمن و همکاری با کارشناسان ایمنی شده تا به محیط کاری ایمن و سلامت دست یابیم.

وی بر لزوم تشریک مساعی و همدلی در بین همکاران در خصوص ارتقای سطح سلامت و ایمنی محیط کار تاکید کرد و افزود: از همکارانی که تحت عنوان همیار ایمنی فعالیت می کنند با تسهیل در ارتقا شغلی و سایر اقدامات انگیزشی تقدیر بعمل می آید.

وحید زاده برگزاری این گردهمایی ها را موجب هم افزایی عملکرد کارکنان در جهت دستیابی به اهداف کلان نیروی انسانی قلمداد کرد.

همچنین علی محسنی رئیس اداره ایمنی صنعتی نیز با اشاره به مزایای اجرای این طرح تصریح کرد: طرح همیار ایمنی به منظور استفاده از همکاری کارکنان تولید و پشتیبانی با هدف ارتقا سطح ایمنی صنعتی و کاهش حوادث از طریق مشارکت کارکنان اجرا می شود.

وی گفت: بر این اساس افراد واجد شرایط از بین کارگران، سرکارگران، کاردانان، کارشناسان و مسئولین توسط مدیریتهای مربوطه معرفی و از طریق برگزاری آزمونهای شخصیت، دانش و نگرش ایمنی انتخاب و گزینش می شوند.

این مسئول خاطر نشان کرد: همکاری در بررسی و گزارش حادثه و شبه حادثه، توزیع لوازم حفاظت فردی و نظارت بر استفاده ازآنها توسط کارکنان و اعلام مشکلات موجود، شناسایی افراد مستعد حادثه و گزارش آن، تذکر به افرادی که مقررات ایمنی را رعایت کنند و ...از اهم شرح وظایف همیاران ایمنی است.

در پایان این همایش میثاق نامه همیاران ایمنی با اعتقاد بر همیاری و مشارکت در تمام امور به امضا کلیه همیاران ایمنی شرکت سایپا رسید.