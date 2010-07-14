نارضایتی گلستانیها از قطع مکرر برق

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قطع مکرر برق به مدت طولانی در برخی مناطق گلستان درحالیست که دمای هوا در برخی مناطق به 40 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

قطع مکرر برق در استان گلستان درحالیست که به گفته مسئولان استان با تکمیل نیروگاه برق علی آباد این استان جز استانهای صادرکننده برق محسوب می شود.

در حال حاضر نیمی از برق نیرگاه علی آباد کتول با راه اندازی سه فاز از این نیروگاه وارد مدار و چرخه توزیع شده است.



مدیر امور توزیع نیروی بـرق آق قلا بـا بیان اینکه افـزایش دمـا مـوجب شده است تـا مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش چشمگیری داشته باشد، گفت: افزایش دما و مصرف، خود بـه خود آسیب ‌پذیری تجهیزات برقی را بیشتر می‌کند.

قزلسفلو با اشاره به محدودیتهای ناشی از افزایش مصرف برق افـزود : این مـوضوع بـاعث شده است در ساعتهای پرمصرف از ساعت 12 تا 18 و 22 تا یک بامداد خاموشی به ما تحمیل شود.

در 48 ساعت گـذشته بخش‌ هایی از مناطق فاز کارکنان دولت شهر ، یامپی و ....شاهد خاموشی‌های پی‌در پی بود و این مـوضوع بـا توجه به افزایش دمای هوای اهواز به بیش از 40 درجه مـوجب گله مندی شهروندان و خطر آسیب وارد شدن به لوازم خانگی و خنک کننده مردم شده است.



معاون فرماندار آق قلا نیز با بیان این مطلب که درخواست های مردمی جهت رفع قطی مکرر برق در منطقه فاز کارکنان دولت به فرمانداری انعکاس یافته است، گفت: با مذاکرات بعمل آمده با مدیر امور توزیع برق شهرستان قرار است ترانس جدیدی جهت رفع این مشکل نصب شود.



منصور علیرضایی افزود: با توجه به گسترش شبکه در سالهای اخیر در منطقه کارکنان دولت و افزایش مصرف برق به خاطر گرما دیگر تاسیسات قبلی جوابگوی این منطقه نیست و با توجه به پیگیری بعمل آمده قرار است ظرف 48 ساعت آینده ترانس جدیدی در منطقه نصب می شود.

گلستان بیش از 400 هزار مشترک برق دارد.