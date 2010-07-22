هزینه جنگ افروزی آمریکا در جهان از مرز یک تریلیون دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا نشان داد که از حادثه 11 سپتامبر تاکنون دولت آمریکا یک تریلیون دلار هزینه جنگ ها و اشغالگری در جهان کرده است که بر این اساس ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم هزینه گزافی را صرف مبارزه با تروریسم کرده است.

جنگ افروزی دولت آمریکا در جهان از حادثه 11 سپتامبر تاکنون از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است که این مبلغ پس از هزینه برآورد شده در جنگ جهانی دوم که از مرز چهار تریلیون دلارعبور کرده بود، بسیار بالا است.

به نوشته این پایگاه اینترنتی-تحلیلی، باید یادآور شد که جنگ علیه تروریسم هنوز تمام نشده است و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که با ادامه جنگ در مناطق مختلف جهان هزینه های بسیاری برای مبارزه با تروریسم پرداخت شود.

بر اساس این گزارش، هزینه های اعلام شده درباره جنگ افروزی آمریکا تنها شامل عملیاتهای ارتش ایالات متحده می شود و شامل دیگر مخارج مرتبط با جنگهای مختلف نمی شود.

در واقع هزینه کلی جنگ مبارزه با تروریسم بیش از چندین تریلیون دلار برآورد می شود، اگرچه بسیار دشوار است تا یک رقم معتبر در این زمینه منتشر کرد.

هزینه جنگ عراق و افغانستان در حالی از مرز یک تریلیون دلار می گذرد که اداره بودجه آمریکا اخیرا در گزارشی تخمین زد کسری بودجه این کشور طی 10 سال آینده به اندازه 9.761 تریلیون دلار خواهد بود. همچنین کاخ سفید پیش بینی کرده بود که کاهش کسری بودجه آمریکا از 1.556 تریلیون دلار در سال مالی 2010 به 1.267 تریلیون دلار خواهد رسید.

کسری بودجه چالش بزرگی برای دولت اوباما و کنگره آمریکا به شمار می رود چرا که با وجود تزریق میلیاردها دلار به بازار آمریکا کماکان اقتصاد این کشور در حالت رکود قرار دارد.