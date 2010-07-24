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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

جشنواره در انتظار صبح/

مهمترین وظیفه در عصر غیبت مقابله هوشمندانه به دشمنیها است

مهمترین وظیفه در عصر غیبت مقابله هوشمندانه به دشمنیها است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تبیین وظایف مسلمانان در زمان غیبت کبری، یادآور شد: مهمترین وظیفه ما در عصر غیبت مقابله هوشمندانه و آگاهانه با دشمنیهای استکبار است .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی در انتظار صبح که عصر شنبه دوم مرداد ماه در حوزه هنری برگزار شد گفت: غایت ظهور امام زمان(عج) ایجاد جامعه‌ای برای بندگی خداوند است.

وی با تبیین وظایف مسلمانان در زمان غیبت کبری اظهار داشت: طبق روایات مشهورتر در عصر غیبت باید از قول معصوم و نظر ولی فقیه اطاعت کنیم. نمی توان متدین بود اما از ولی فقیه اطاعت نکرد.

دکتر خاموشی تأکید کرد: مهمترین وظیفه ما در زمان انتظار صبح این است که چگونه بهتر اطاعت کنیم تا انقلاب اسلامی در مقابل دشمنیهای استکبار روانتر به پیش برود.

به گزارش مهر، سومین جشنواره بین المللی در انتظار صبح در زمینه طراحی پوستر، طراحی لوگو، تایپ، نقاشی، نمایشنامه نویسی کوتاه و معرق در داخل کشور و در سطح بین الملل، رشته های طراحی پوستر، طراحی لوگو، نمایشنامه نویسی کوتاه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این جشنواره، تبیین و توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت با استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری، خلق و تولید آثار فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ مهدویت و معرفی آن ها در سطح کشور و جهان و همچنین معرفی و تشویق استعدادهای خلاق و آثار ارزشمند هنرمندان با موضوع امام موعود (عج) و اعتلاء و رشد کمی رشته های هنری با تکیه بر ارزشهای دینی و فرهنگ اسلامی عنوان شده است .

کد مطلب 1122466

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