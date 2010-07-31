شهرداری تهران آمادگی ایجاد ایستگاه انتقال خون در ماه رمضان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در همایش بزرگداشت سی و هشتمین سال تاسیس سازمان انتقال خون با تاکید بر روند سریع تبدیل شهرداری از نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی گفت: فعالیت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از نهادی خدماتی به نهاد اجتماعی با سرعت ادامه دارد و همکاری با سازمان انتقال خون نمونه ای از این فعالیت است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری در حوزه سلامت از سال 1286 که قانون بلدیه تهران تصویب شد بی نظیر بوده است، تبدیل فضاهای بی دفاع شهری به فضاهای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد 500 زمین چمن مصنوعی، 100 مجموعه برای بانوان جهت رفع فقر حرکتی و ایجاد 1200 ایستگاه تندرستی از جمله این اقدامات است.

ایازی گفت: سال 2010 میلادی سال سلامت شهری نامگذاری شده که شهرداری تهران مفتخر است در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته و از سوی سازمان های مسوول مورد تقدیر قرار گرفته است و این تقدیر به دلیل فعالیت هایی نظیر ایجاد 214 خانه سلامت جذب 2700 پزشک محلات شهر تهران که عضو پزشکان محله شده اند و تلاش می کنیم که در جهت سلامت شهروندان به نیازهای آن پاسخ دهیم و همه این اقدامات را بخش کوچکی از وظیفه خدمتگذاری خود می دانیم.

وی تصریح کرد: در زمینه انتقال خون نیز همکاری خوبی با سازمان انتقال خون داریم و صد در صد آماده ایم تا در زمینه انتقال خون شهروندان با ایجاد ایستگاههای ثابت و سیار با این سازمان همکاری و رضایت شهروندان را تأمین کنیم.

ایازی با اشاره به ایجاد واحد ثابت انتقال خون در منطقه افسریه گفت: از زمان ایجاد این پایگاه تاکنون 2500 نفر مراجعه کننده داشته است که به نظر کارشناسان این مقدار خون اهدایی به تنهایی نیاز بیمارستان میلاد را تأمین می کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی با اشاره به پایین بودن استقبال بانوان از انتقال خون گفت: در میان اهداء کنندگان 7 تا 8 درصد خانمها در انتقال خون مشارکت دارند که با ایجاد مراکز سیار می توان درصد این مشارکت را افزایش داد.

ایازی با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان پیشنهاد کرد شهرداری آمادگی دارد با همکاری سازمان انتقال خون در ایجاد تسهیلات دسترسی شهروندان به مراکز اهداء خون بین زمان افطار و سحر همکاری کنند.