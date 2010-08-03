نتایج ارزشیابی نشریات علوم پزشکی/ نشریات علوم پزشکی تهران در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، این کمیسیون، نشریات را بر اساس شاخصهای "انتشار به موقع نشریات"، "نسبت نشریاتی که چکیده آنها به سامانه علم و فناوری ارسال شده است"، "تعداد نشریاتی که در ISI و PubMed نمایه شده اند" و همچنین همکاری و تعامل دانشگاهها ارزشیابی کرده است.

بر اساس این ارزشیابی شاخص "انتشار به موقع نشریات" 60 امتیاز، "نسبت نشریاتی که چکیده آنها به سامانه علم و فناوری ارسال شده است" 40 امتیاز و "تعداد نشریاتی که در ISI و PubMed نمایه شده اند" به ازای هر نشریه 20 امتیاز در مجموع برای دانشگاهها به ثبت رسانده است.

در میان 9 دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 237 امتیاز بالاترین دانشگاه قرار گرفته است و پس از آن دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی و علوم پزشکی مشهد با 75/128 و 120 امتیاز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

همچنین از میان 24 دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی یزد با 120 امتیاز، بالاترین دانشگاه در این فهرست قرار گرفته است.

از میان 14 دانشگاه علوم پزشکی نیز 8 دانشگاه با امتیاز 100 در کنار هم قرار گرفته اند. پایین ترین میزان امتیاز با 60امتیاز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. در نتایج منتشر شده کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، سه دانشگاه علوم پزشکی فسا، زابل، بجنورد امتیاز بندی نشده اند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با 140 امتیاز به ازای نشریاتی که در ISI و PubMed نمایه شده اند دارای بیشترین نشریه نمایه شده در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.