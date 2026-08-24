به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد انصاری درباره آخرین وضعیت این تیم در اردوی تایلند اظهار کرد: با توجه به زمان محدودی که کادر فنی تیم ملی جوانان برای آماده‌سازی تیم پیش از حضور در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا داشت، آقای حدادی‌فر و ما به عنوان همکاران ایشان در این مدت حدود دو ماه تلاش کردیم برنامه‌هایی را در نظر بگیریم تا تیم از نظر فنی روزبه‌روز پیشرفت کند.

مربی تیم جوانان درباره برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های تایلند و عراق در اردوی بانکوک گفت: برگزاری بازی‌های دوستانه بین‌المللی کمک زیادی به تیم می‌کند. خوشبختانه فدراسیون فوتبال شرایطی فراهم کرد تا در این اردو با تیم‌های ملی زیر ۲۰ سال کشورهای دیگر دیدار تدارکاتی داشته باشیم. سبک بازی تایلند شباهت زیادی به تیم‌هایی مانند ویتنام دارد. فارغ از پیروزی ۲ بر صفر مقابل تایلند، این بازی به ما کمک کرد شناخت خوبی از سبک بازی ویتنام به دست بیاوریم.

مربی تیم جوانان ادامه داد: دیدار بعدی ما مقابل عراق است. تیمی سرسخت و فیزیکی که سبک بازی‌اش تا حد زیادی به فلسطین، یکی دیگر از حریفان ما در مرحله مقدماتی، شباهت دارد. یکی از مهم‌ترین مزایای این دیدارهای تدارکاتی، افزایش تجربه بازیکنان در مسابقات بین‌المللی است. هرچه بازیکنان ما در رده‌های مختلف بیشتر در چنین مسابقاتی حضور داشته باشند، تجربه بیشتری به دست می‌آورند و این موضوع در نهایت می‌تواند به نتایج بهتر برای تیم‌های پایه و آینده فوتبال ایران کمک کند.

وی درباره تأثیر شباهت آب‌وهوای تایلند و ویتنام برای شناخت بیشتر تیم از آب و هوای شهر ویت تری ویتنام به عنوان میزبان گروه C مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال، گفت: با توجه به شدت بارندگی‌ها در ویتنام، تصمیم گرفتیم آخرین اردوی آماده‌سازی را در تایلند برگزار کنیم. چرا که شرایط آب‌وهوایی این کشور شباهت زیادی به ویتنام دارد. به همین دلیل، حضور در تایلند کمک زیادی به تیم کرد تا بازیکنان با شرایط آب‌وهوایی محل برگزاری مسابقات آشناتر شوند.

دستیار قاسم حدادی‌فر عنوان کرد: خوشبختانه فدراسیون فوتبال با وجود تمام دشواری‌ها و هزینه‌های زیادی که متحمل شده، تاکنون تلاش کرده شرایط مناسبی برای تیم فراهم کند. از این به بعد نیز باید همین روند ادامه پیدا کند تا تمام امکانات مورد نیاز بازیکنان در اختیارشان باشد و تیم با کمترین دغدغه وارد مسابقات شود.

انصاری درباره تأکید قاسم حدادی‌فر بر اینکه نتیجه بازی‌های تدارکاتی اهمیت چندانی ندارد و هدف اصلی باید برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت تیم باشد، گفت: این موضوع نشان‌دهنده نگاه حرفه‌ای حدادی‌فر است. او بارها به بازیکنان تأکید کرده که تمرکز اصلی خود را روی مسائل تاکتیکی و افزایش آمادگی بگذارند تا در بهترین شرایط وارد مسابقات شوند. برای ما نتیجه فقط در بازی‌های رسمی و دیدارهای انتخابی اهمیت دارد.

وی در پایان گفت: همه افرادی که در تایلند هستند، سعی کردند با درک شرایط فعلی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام بدهند و امیدواریم در مسابقات ویتنام با کسب نتایج خوب، دل مردم را شاد کرده و از نام مقدس ایران به بهترین شکل دفاع کنیم