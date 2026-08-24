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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران

سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از سفر سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از سفر سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان به تهران خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، سفر آقای البوسعیدی برای روز سه‌شنبه ۳ شهریور برنامه‌ریزی شده و قرار است وزیر امور خارجه عمان در این سفر با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای رایزنی کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد این سفر در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران-عمان و نیز ادامه مشورت‌های مستمر سیاسی بین دو طرف، به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6925675
محسن صمیمی

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