بیمارستان های غزه در حالت فوق العاده قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین اعلام کرد که در پی توقف فعالیت نیروگاه برق غزه و قطع برق در این شهر در بیمارستان های غزه حالت فوق العاده اعلام شده است.

معاویه حسنین رئیس اورژانس غزه اظهار داشت: افزایش قطع جریان برق در نوارغزه از 8 تا 12 ساعت در روز منجر به فاجعه انسانی و بحران در ارائه خدمات پزشکی خواهد شد و در حال حاضر اتاق های ccu وicu و بخش اطفال، دیالیز و بیماری های مزمن با مشکل مواجه شده است.

وی همچنین به استفاده بیش از حد از دستگاه های تولید برق اضطراری هشدار داد چرا که استفاده مداوم از آنها منجر به از کار افتادن این دستگاه ها خواهد شد. خاطرنشان می شود فعالیت نیروگاه اصلی برق غزه صبح روز شنبه به دلیل کمبود سوخت قطع شد.

توقف فعالیت نیروگاه برق غزه به دلیل محاصره این منطقه و جلوگیری از ورود سوخت توسط رژیم صهیونیستی بارها از کار افتاده است. مردم شهر غزه در حالی در خاموشی بسر خواهند برد که طی چند روز آینده ماه رمضان آغاز خواهد شد.

رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره قرار داده است.