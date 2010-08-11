چهار استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به درجه ممتازی رسیدند

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آیین نامه مربوط به انتخاب استاد ممتاز، موضوع کسب 300 امتیاز ارتقای اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از شروط ارتقا ذکر شده است اما در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران اساتیدی که فعالیت ویژه داشته باشند بدون این شرط نیز انتخاب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 10 سال سابقه استاد تمامی در صورتی که در شاگردپروری نقش ویژه ای داشته باشند و اقدام مهمی در سطح منطقه و بین المللی انجام داده باشند به عنوان استاد ممتاز انتخاب می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: پیش از این 2 استاد دانشگاه عنوان استاد ممتازی را داشتند و با تصویب شورای دانشگاه علوم پزشکی 4 استاد دیگر نیز به این درجه ارتقا یافتند.

کشاورز گفت: دکتر فریدون دواچی، دکتر بهادر اعلمی هرندی، دکتر اردشیر قوام زاده و دکتر کاظم محمد از استادانی هستند که در آخرین جلسه شورای دانشگاه به درجه استاد ممتازی رسیدند.

به گزارش مهر، دکتر فریدون دواچی، فوق تخصص روماتولوژی و استاد گروه آموزشی داخلی بیمارستان دکتر شریعتی است. وی متولد 1318 در تهران است و فعالیت آموزشی خود را از سال 1348 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد.

استاد دواچی در خصوص بیماری بهجت، بیماری روماتوئید، استئوپوروز و اپیدمیولوژی روماتولوژی کارهای تحقیقاتی بسیاری به انجام رسانده و مرکز تحقیقات روماتولوژی را راه اندازی کرده است. وی عضو هیئت موسس و رئیس انجمن روماتولوژی ایران و عضو هیئت مدیره جامعه روماتولوژی قاره آسیا و اوقیانوسیه (APLAR) است. وی همچنین رئیس کمیته تحقیقاتی بیماری بهجت جامعه روماتولوژی قاره آسیا و اقیانوسیه، عضو گروه بین المللی تحقیقاتی بیماری بهجت و عضو هیئت موسس جامعه جهانی بیماری بهجت است.

دکتر بهادر اعلمی هرندی استاد گروه ارتوپدی متولد سال 1318 در هرند است وی از ابتدای تاسیس گروه ارتوپدی در سال 1367 تاکنون ریاست این گروه را بر عهده داشته است. وی عضو هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی نیز است.

دکتر اردشیر قوام زاده در سال 1319 در تهران متولد شده است و در سال 1350 از دانشکده پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شد. وی تحصیلات فوق تخصصی خود را در رشته هماتولوژی و پیوند مغز و استخوان در دانشگاه سوئیس ادامه داد.

وی عضو انجمن بین‌المللی پیوند مغز استخوان و عضو انجمن بین‌المللی پیوند خون و مغز استخوان اروپا بوده و تاکنون بیش از 3 هزار عمل پیوند مغز و استخوان را در این مدت به انجام رسانده است.

دکتر کاظم محمد متولد 1317 در تهران است و در سال 1341 در رشته مهندسی شیمی و نفت با درجه فوق لیسانس فارغ التحصیل شد وی پس از آن بورسیه انستیتو پارازیتولوژی و مالاریولوژی را بدست آورد . این انستیتو بعدها به دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی تغییر نام یافت.

دکتر محمد پس از فارغ التحصیلی در رشته آمار زیستی از دانشگاه کالیفرنیا به ایران بازگشت و گروه های مختلف آمار را دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس تاسیس کرد. وی بیش از 100 کارشناس ارشد آمار زیستی و ده‌ها دکترای این رشته را تربیت کرده است. وی عضو انجمن آمار آمریکا، رئیس مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور در سالهای 79 تا 81 و مجری طرح ملی سلامت و بیماری در ایران بوده است.