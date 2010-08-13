اولین مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق آغاز به کار کرد

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از افتتاح اولین مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق توسط اتاق تعاون خبر داد و گفت: با حضور 300 تن از مسئولان بخش تعاون و بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس، تجار و فعالان اقتصادی، دبیران اتاقهای تعاون کشور و مسئولان ارشد عراقی این مرکز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران یکی از مهمترین اهداف راه اندازی این مرکز تجاری را افزایش صادرات، جلوگیری از صدور کالاهای بی کیفیت، تسهیل و تسریع در امر صادرات، برقراری ارتباط بین تجار ایرانی و عراقی، تضمین برگشت سرمایه صادرکنندگان و تضمین دریافت و اخذ کالاهای برند دار و استاندارد اعلام کرد.

رحمانی نیا همچنین به اهداف دیگر این مرکز از قبیل فراهم کردن زمینه های ترانزیت کالا برای کشورهای خارجی که تمایل دارند از فرصت ایجاد شده در مرکز تجاری برای صدور کالاهای خود به عراق یا دیگر کشورهای همسایه استفاده کنند، اشاره کرد و افزود: این مرکز تجاری دارای توانمندیهای صادراتی است.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد واحد بازاریابی در گروه کالاهای مختلف، ایجاد نمایندگی بانک توسعه صادرات، ایجاد واحد گمرک جهت ترخیص زودهنگام و بدون مشکل کالاها، ایجاد واحد بیمه و نمایندگی سایر بانکها برای تبادل پول و انجام عملیات بانکی و پولی از اقدامات صورت گرفته در این مرکز تجاری است.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران با تاکید بر توان بخش تعاون برای راه اندازی مراکز تجاری و اداره آن در داخل و خارج از کشور، تاکید کرد: از تمامی تجار و فعالان اقتصادی کشور که دارای برندهای با کیفیت و محصولات صادراتی هستند دعوت می شود از خدمات این مرکز تجاری استفاده کنند.

به گفته رحمانی نیا، صدور کالاهای فنی و مهندسی نیز از برنامه های مرکز تجاری است. به دلیل امن بودن اقلیم کردستان عراق به ویژه سلیمانیه، این استان به عنوان شاهراه ورودی کالاهای ایرانی به سایر استانهای مرکزی و جنوبی عراق از جمله بصره و کربلا محسوب می شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی، کشور عراق دارای بازارهای "بکر" و قابل استفاده ای است که کالاهای توانمند و با خدمات فنی و مهندسی بالا می توانند از این فرصت بیشترین بهره را ببرند به نحوی که باید گفت این فرصت نباید مانند فرصت بازارهای کشورهای آسیای میانه و افغانستان از دست برود.

وی افزود: هم اکنون 45 شرکت ایرانی که دارای برندهای مناسب و قابل رقابت با کالاهای خارجی است کار خود را در مرکز تجاری آغاز کرده اند. البته درخواستهای دیگری نیز برای حضور داریم که در حال بررسی و مشارکت دادن آنها هستیم.

رحمانی نیا این مرکز تجاری را در 2 طبقه و به وسعت 4 هزار متر مربع معرفی کرد و گفت: 1 طبقه از مرکز به وسعت 2 هزار متر مربع محل برگزاری نمایشگاههای تخصصی محصولات و کالاهای ایرانی است که به صورت دوره ای و هر 1 ماه یکبار قرار است از سوی اتاق تعاون برگزار شود.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران افزود: طبقه اصلی این مرکز به فعالیت تجار اختصاص یافته است که در واقع دفتر کار و ویترین کالاها و تولیدات ایرانی در آنجا به نمایش گذاشته خواهد شود. یکی از اهداف قابل توجه راه اندازی این مرکز تجاری برنامه ریزی برای ورود کالاهای برند دار و دارای استانداردی در بعد قیمت و کیفیت است که بتواند در بازار عراق با سایر کالاها رقابت کند.

به گفته وی، در مراسم افتتاح این مرکز تجاری معاون وزیر بازرگانی ایران از سازمان توسعه تجارت، سفیر ایران در عراق، تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس فراکسیون تعاون و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و ناظر مجلس در شورایعالی توسعه صادرات، مدیران کل تعاون استانهای مرزی ایلام، کردستان و کرمانشاه، دبیران اتاقهای تعاون مرزی و تعدادی از اتحادیه های بزرگ، صنوف، تجار و فعالان اقتصادی از ایران و به صورت کلی حدود 300 نفر در افتتاح مرکز تجاری حضور داشتند.

رحمانی نیا همچنین از حضور مقامات عراقی در این مراسم خبر داد و بیان داشت: "عبدالله حاجی سعید" مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور عراق، استاندار سلیمانیه عراق، نماینده نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، معاون وزیر بازرگانی کردستان عراق، مدیران کل بازرگانی، صنایع و کشاورزی اقلیم کردستان عراق، "حسن باقی" رئیس اتاق بازرگانی کردستان عراق به همراه تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور عراق از استانهای بصره و بغداد نیز در افتتاح مرکز تجاری ایران حضور داشتند.