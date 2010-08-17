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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

مرکز سنجش اعلام کرد:

نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان پزشکی استعداد درخشان در کارشناسی ارشد

نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان پزشکی استعداد درخشان در کارشناسی ارشد

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدول مدارک مورد پذیرش جهت آیین نامه استعدادهای درخشان بدون آزمون برای رشته های غیر همنام را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای 51 رشته آزمون کارشناسی ارشد را برای شرکت دانشجویان استعداد درخشان به شیوه بدون آزمون اعلام کرده است.

داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که با استفاده از آیین نامه تسهیلات بدون آزمون قصد دارند در این دوره ادامه تحصیل دهند، می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از رشته ها و مدارک مورد پذیرش مطلع شوند.

مرکز سنجش پزشکی پیش از این در اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون شرایط استفاده داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان با آزمون ورودی و بدون آزمون را اعلام کرده بود.

بر اساس این اطلاعیه، ملاک سنجش در سهمیه استعدادهای درخشان با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی براساس اعلام نهایی دانشگاه خواهد بود و متقاضیان تا روز گذشته 25 مرداد فرصت داشتند به دانشگاه مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این مرکز، کسانی که متقاضی استفاده از آئین نامه با آزمون هستند و در آزمون ثبت نام کرده اند و حائز شرایط پذیرش هستند (هرچند بهنگام ثبت نام قسمت متقاضی سهمیه را انتخاب نکرده باشند) می توانند از این سهمیه استفاده کنند.

کسانی که قبلا گزینه با آزمون را انتخاب کرده اما در حال حاضر متقاضی بدون آزمون هستند و یا بالعکس به هنگام مراجعه به دانشگاه نسبت به تصحیح آن اقدام کنند.

کسانی که فقط متقاضی استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون هستند لزومی به شرکت در آزمون نداشته اند و کسانی که متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون ورودی هستند اما ثبت نام اولیه را انجام نداده اند نیز می توانسته اند به دانشگاه مراجعه کنند و در زمان تعیین شده ثبت نام خود را انجام دهند.

براساس آخرین مصوبات معدل مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد جهت استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با آزمون ورودی 17 و 17 به بالا بوده و دوره های شبانه نیز مانند روزانه می توانند از این سهمیه در صورت احراز شرایط لازم استفاده کنند.

آزمون کارشناسی ارشد پزشکی طی روزهای 27 و 28 خردادماه در 51 رشته برگزار شد. مجموع ظرفیت پذیرش در سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد دو هزار و 696 نفر است و نتایج نهایی آزمون شهریورماه اعلام می شود.

کد مطلب 1135345

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