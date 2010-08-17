به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرایی از شهروندان روزه‌دار تهرانی، با بسته‌های افطاری طرح «افطار آسمانی» که از 21 نقطه در نخستین روز ماه مبارک رمضان آغاز شد، به 25 نقطه افزایش یافته و نذورات مردمی به این منظور جمع آوری می شوند.



علی‌اکبر محمدی دارانی دبیر طرح افطاری آسمانی از مجموعه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای ماه مبارک رمضان با عنوان «برآستان جانان» در اینباره اظهار داشت: توزیع بسته‌های افطاری ساده، با روزانه 16000 بسته آغاز شد، اما با استقبال شهروندان مؤمن و روزه‌دار تهرانی هم اکنون به 18000 بسته در روز رسیده است.



رئیس فرهنگسرای عطار افزود: این امکان برای شهروندان عزیز تهرانی ایجاد شده تا در صورت تمایل با پرداخت نذرهای خود به غرفه‌های توزیع‌کننده این بسته‌ها به تعداد درخواستی از این بسته‌ها برایشان آماده‌سازی شده و میان روزه‌داران توزیع شود.



دارانی دلیل اجرای این طرح را ترویج فرهنگ افطاری ساده و بهره مندی شهروندان از ثواب آن اعلام کرد و گفت: در میادین پرتردد شهر شامل میدان ولی‌عصر(عج)، انقلاب، تجریش، صادقیه، نبوت، صنعت، ونک و همچنین در زیرپل سیدخندان و نیز چند ایستگاه مترو افطاری ساده به شهروندان ارائه می شود.



هرشب در 14 بوستان شهر تهران ویژه برنامه های برآستان جانان اجرا می شود که توزیع بسته های افطاری شامل این اماکن نیز می شود.