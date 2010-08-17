"این شبها" امشب به «عیب جویی» اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، "این شبها" عنوان جُنگی از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیماست که در ایام ماه رمضان انتهای هر شب از این شبکه پخش می شود.



این برنامه که به صورت زنده هر شب به مدت 80 دقیقه پخش می شود شامل بخشها و آیتمهای مختلفی همچون گفتگو با چهره ها و هنرمندان مذهبی، بحث کارشناسی، مسابقه تلفنی، گزارش، نماهنگ و... است.



"این شب ها" که اجرای آن بر عهده علی درستکار، کوروش علیانی، و علیرضا قوامی است به موضوعات مختلف مذهبی و دینی همچون آسیب شناسی سبک زندگی دینی، نذر و نیازها، استخاره، آیین عزاداری، جن و روح، طالع بینی و.. می پردازد.



این شبها را محمد شکیبانیا و محمدمختاری برای گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما تهیه می کنند و از ابتدای ماه مبارک رمضان هر شب حدود ساعت 23 از این شبکه پخش می شود.